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"24 Haziran'da ikinci bayram yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Bugün arife günü. Rabbim bizleri hep birlikte nice bayramlara eriştirsin. 24 Haziran akşamı da inşallah ikinci kez bayram yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün arife günü. Rabbim bizleri hep birlikte nice bayramlara eriştirsin. 24 Haziran akşamı da inşallah ikinci kez bayram yapacağız." dedi.

Bakan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da esnafı ziyaret etti.

Bağlarbaşı Caddesi boyunca iş yerleri bulunan esnafla görüşen Kaya, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaya, hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlara ve esnafa karanfil verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra çocuklarla da yakından ilgilendi.

Daha sonra Gaziosmanpaşa Meydanı'na geçen Bakan Kaya, buradaki AK Parti seçim standını ziyaret etti. Kaya, burada bazı vatandaşların AK Parti üye giriş beyannamesini doldurdu.

Ardından vatandaşlara hitap eden Kaya, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gaziosmanpaşalıların 16 yıllık iktidarı döneminde AK Parti'yi hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Kaya, "Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da da Gaziosmanpaşa, Cumhurbaşkanına sahip çıkacak. 24 Haziran'da Gaziosmanpaşa güçlü bir Meclis için AK Parti'ye sahip çıkacak." diye konuştu.

- "Bu seçim önümüzdeki on yılları belirleyecek"

Bakan Kaya, bunun sadece bir seçim olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu, ülkemiz için beka mücadelesi verdiğimiz bir dönemde önümüzdeki 100 yıllık dönemimizi belirleyecek bir seçim. Yani seçimlerden bir seçim olarak görmeyin ve kalan 10 günde benim sizlerden ricam ulaşabildiğiniz kadar hemşehrilerinize, akrabalarınıza, sosyal çevrenize ulaşın. Her biriniz telefon rehberinizdeki bütün dostlarınızı arayın ve bu ülkenin ve dünyanın mazlumlarının umudu için sayın Cumhurbaşkanımıza destek isteyin. Çünkü bu seçim önümüzdeki on yılları belirleyecek. 16 yıldır bütün kazanımlarımızın devamı için bu seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında durmamız lazım. Bu seçimde güçlü bir hükümet kurmak zorundayız. Bunun için sayın Cumhurbaşkanımıza Gaziosmanpaşa'dan tam destek istiyoruz. Güçlü Meclis için Gaziosmanpaşa'dan AK Parti'ye tam destek istiyoruz."

Türkiye üzerinde hesap kuranlara, milletin dersini sandıkta vereceğine işaret eden Kaya, "24 Haziran gecesi bu ülkenin üzerinde oyun kuranların oyununu sizler bozacaksınız Allah'ın izniyle. Bugün arife günü, ölmüşlerimize rahmet dilediğimiz bir gün. Rabbim bizleri hep birlikte nice bayramlara eriştirsin. 24 Haziran akşamı da inşallah ikinci kez bayram yapacağız. Rabbim bizleri nice bayramlara birlik, beraberliğimizi kuvvetlendirerek eriştirsin. Rabbim bizlere, 81 milyona yeniden en iyi şekilde hizmet etme imkanı versin. Rabbim Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

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24 haziran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Gaziosmanpaşa

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