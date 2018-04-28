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"24 Haziran'da ikinci büyük sıçrama dönemini başlatmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Işık: - "(FETÖ'nün darbe girişimi) İnşallah önümüzde 24 Haziran'da yapılacak seçimler ve ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulanmaya başlamasıyla artık bu tip tehditlere çok daha güçlü karşı koymak ve ülkenin ikinci büyük sıçrama dönemini başlatmak istiyoruz" - "Ne bu FETÖ ne de onlara taşeronluk görevi verenler, bu mücadeleden vazgeçmeyecekler, vazgeçmediler. Onlar vazgeçmedikleri sürece biz de uyanık, birlik ve beraberlik içerisinde, ülkeye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için her daim hazır olmaya mecburuz"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "İnşallah önümüzde 24 Haziran'da yapılacak seçimler ve ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulanmaya başlamasıyla artık bu tip tehditlere çok daha güçlü karşı koymak ve ülkenin ikinci büyük sıçrama dönemini başlatmak istiyoruz." dedi.

Fikri Işık, Ardahan Belediyesi Konferans Salonu'nda gençlere hitaben yaptığı yaptığı konuşmada, terör üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye kalkanların, Türkiye'nin iç meseleleriyle uğraşması için gayret edenlerin benzer oyunları tekrar sahnelediğini söyledi.

Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'de büyük bir oyunun olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye 'sen karışma' deniyor. Irak'taki mücadelede ve bölgenin topyekün yeniden şekillendirilmesi sürecinde Türkiye'ye 'aman sen bu işlere karışma git kendi içinde uğraş' deniyor. Onun için terör azdırılıyor, sokak eylemleri destekleniyor. Bunun için içeride yetiştirilmiş ihanet şebekeleri, ardı ardına görevlendirildikleri taşeronlukları yerine getiriyor. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişimi bunun örneği ama büyük milletler varlıklarını çok kritik olaylarda ortaya koyuyor. Bu ülkenin aslında ne kadar büyük bir duygu birliğine sahip olduğunu 15 temmuz akşamı gördük."

Işık, 15 Temmuz'da ülkenin her bölgesinde yaşayan insanların bayrağını alarak meydanlara koştuğunu hatırlatarak, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir darbe girişiminin sandıkta değil de sokakta bastırıldığını dile getirdi.

15 Temmuz gecesi kimsenin Kürt, Türk, Alevi ve Sünni ayrımı yapmadığına işaret eden Işık, "O gün milletin bağımsızlığına, varlığına, birliğine yönelik hain teşebbüs oldu. Bu teşebbüsü bertaraf etmek, bu milletin evladı olarak kendilerini tanımlayan herkesin ortak görevi oldu ve bu şuurla hareket edildi, bunu ancak büyük milletler yapar. Hakikaten milletimize, gençlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Işık, genellikle gençlerin apolitik yetiştiğinin dillendirildiğini anımsatarak, gençlerin ülkenin meseleleriyle ne kadar yakından ilgilendiğini 15 Temmuz'da gördüklerini aktardı.

- "Terör örgütleriyle mücadele devam ediyor"

Terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Ne bu FETÖ ne de onlara taşeronluk görevi verenler, bu mücadeleden vazgeçmeyecekler, vazgeçmediler. Onlar vazgeçmedikleri sürece biz de uyanık, birlik ve beraberlik içerisinde, ülkeye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için her daim hazır olmaya mecburuz. İnşallah önümüzde 24 Haziran'da yapılacak seçimler ve ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulanmaya başlamasıyla artık bu tip tehditlere çok daha güçlü karşı koymak ve ülkenin ikinci büyük sıçrama dönemini başlatmak istiyoruz."

Belediye binası önünde Çanakkale gezisine gidecek öğrencileri yolcu eden Işık, daha sonra beraberindeki Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Şakir Aydoğan ile esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında da partililerle bir araya gelen Işık, burada il yönetimi ve partililerle toplantı gerçekleştirdi.

Işık, parti binasına gelişinde partililerce davul ve zurna ile karşılandı.

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Ardahan Fikri Işık seçim toplantı

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