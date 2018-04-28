"24 Haziran'da ikinci büyük sıçrama dönemini başlatmak istiyoruz"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "İnşallah önümüzde 24 Haziran'da yapılacak seçimler ve ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk uygulanmaya başlamasıyla artık bu tip tehditlere çok daha güçlü karşı koymak ve ülkenin ikinci büyük sıçrama dönemini başlatmak istiyoruz." dedi.

Fikri Işık, Ardahan Belediyesi Konferans Salonu'nda gençlere hitaben yaptığı yaptığı konuşmada, terör üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye kalkanların, Türkiye'nin iç meseleleriyle uğraşması için gayret edenlerin benzer oyunları tekrar sahnelediğini söyledi.

Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'de büyük bir oyunun olduğunu ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye 'sen karışma' deniyor. Irak'taki mücadelede ve bölgenin topyekün yeniden şekillendirilmesi sürecinde Türkiye'ye 'aman sen bu işlere karışma git kendi içinde uğraş' deniyor. Onun için terör azdırılıyor, sokak eylemleri destekleniyor. Bunun için içeride yetiştirilmiş ihanet şebekeleri, ardı ardına görevlendirildikleri taşeronlukları yerine getiriyor. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişimi bunun örneği ama büyük milletler varlıklarını çok kritik olaylarda ortaya koyuyor. Bu ülkenin aslında ne kadar büyük bir duygu birliğine sahip olduğunu 15 temmuz akşamı gördük."