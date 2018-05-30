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"24 Haziran'da meclisimiz ve hükümetimiz daha da güç kazanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "24 Haziran'da meclisimiz ve hükümetimiz daha da güç kazanacak, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "24 Haziran'da meclisimiz ve hükümetimiz daha da güç kazanacak, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke olacağız." dedi.

Ladik Belediyesi'ni ziyaret eden Karaaslan, daha sonra AK Parti Ladik İlçe Başkanlığında partililer ile bir araya geldi.

Türkiye'nin ilerlemesi ve gelişmesini engelleyen algı operasyonun yapıldığını belirten Karaaslan, "Ülke olarak çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Hain odakların, planlarını devreye sokmak için ne kadar yoğun bir istekle üzerimize geldiklerine hep birlikte şahit oluyoruz. Ancak biz kaderin üstündeki kadere inananlar olarak milletçe ortaya koyacağımız sağlam irade ve güçlü çabayla, tüm planları bozacağız." diye konuştu.

Yeni dönemde, güçlü hükümet kadar güçlü meclisin de oluşturulması gerektiğini ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhur ittifakının adayı, cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek destek, hem ülkemiz hem bölgemiz hem de küresel barış için çok önemli. Yeni dönemde, güçlü hükümet kadar güçlü meclisin de oluşturulması gerekiyor. 24 Haziran seçimleri ile meclisimizle, hükümetimizle daha da güç kazanacak, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Karaaslan Ladik

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