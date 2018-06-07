"24 Haziran'da memleketi bir maceraya götüremeyiz"

YUNUS OKUR - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bizim mutlaka iş bilen bir liderle bir ustayla ve ekibiyle devam etmemiz lazım. Allah korusun memleketi bir maceraya götüremeyiz. 24 Haziran'da vatandaşımızın ve seçmenimizin bu doğrultuda bir karar vereceğine inanıyoruz." dedi.
Hınıs ilçesinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Akdağ ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Erzurum Havalimanı'nda 24 Haziran seçimlerini AA muhabirine değerlendirdi.
Akdağ, her dönem hizmete devam etmenin AK Parti'nin prensibi olduğunu söyledi.
Geçen her dakikanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Akdağ, "Gelişmekte, zenginleşmekte olan bir ülkeyiz. Gençlerimize iş ve aş lazım. Son on yıl içinde 8 milyon gencimize iş bulmuş bir hükümetiz. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yok. 24 Haziran seçimlerini böyle görmek lazım." diye konuştu.
Tecrübesiz bir kişinin, bir adayın 'ben 16 gün bile ülkeyi yönetmiş değilim ama bana verin bakın nasıl yöneteceğim' dediğini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:
"Hayır, Türkiye'nin ne ekonomik açıdan, ne güvenlik açısından özellikle hemen sınırlarımızın ötesindeki güvenlik ihtiyaçları açısından böyle bir lüksü yok. Bizim mutlaka iş bilen bir liderle bir ustayla ve ekibiyle devam etmemiz lazım. Allah korusun memleketi bir maceraya götüremeyiz. 24 Haziran'da vatandaşımızın ve seçmenimizin bu doğrultuda bir karar vereceğine inanıyoruz. Bu güne kadar hep böyle oldu yine böyle olmasına da ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etmek isterim."
- Bayburt'ta 500 milyon liralık proje
Bayburt'a gitmek için Erzurum'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal da kentte bir çok alanda hükümetin yatırımlarının devam ettiğini anlattı.
Devlet Su İşlerinin projelerinin bu gün temel atma törenini yapacaklarını dile getiren Akdağ, "Bayburt'ta farklı bakanlıklarımızın bitirdiği projeler var onların da açılışını yapacağız. Bayburt'ta yaklaşık 500 milyon lira tutarında bir yatırım projesi ile ilgili bu gün çok güzel bir açılış ve temel atma töreni yapacağız. Bayburtlulara hayırlı olsun. İnşallah Bayburt'a olan bu yatırımlar artarak devam edecek. Bayburtlu vatandaşlarımız inşallah önümüzdeki zamanlarda da çok güzel hizmetler alacaklar." ifadesini kullandı.
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Minik Halil'in cansız bedeni bu halde bulundu!
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum