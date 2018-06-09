İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "24 Haziran'da ortaya çıkacak sonuçlar önemli. Hak ve hizmetlerde, demokraside gelişmenin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Bakan Soylu, partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Partililerin en zor dönemlerde inisiyatif aldığını belirten Soylu, "Liderinizi bir gün yalnız bırakmadınız. Milletin içerisinde korkmadınız. Bir gün baskıyı hissederek geri adım atmadınız. Geçmiş örneklerini önünüze getirip korkutmaya çalışırlarken bundan yılmadınız. En zor zamanlarda, en kritik seçimleri başarıyla noktaladınız." diye konuştu.

Soylu, AK Parti ile milletin makus talihini yendiğini dile getirerek, "Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen makus talihimizi yendiniz. Bize bunu yenemeyeceğimizi söylediler. Allah'a şükür, bu kadro sayesinde bu makus talihimizi yendik. Bugün şehir hastaneleri var. Türkiye'nin 81 ilinde üniversiteler var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 16 yılda ekonomik, sosyal ve demokratikleşme alanlarında çok büyük mesafe aldığına dikkati çeken Soylu, temel hizmetlerde yapılan iyileştirmelerden bahsetti.