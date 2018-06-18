"24 Haziran'da PKK bağımlısı HDP'nin gövdesini kaldıracağız"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "24 Haziran'da ülkemizin üzerinden bu PKK bağımlısı HDP'nin gövdesini Allah'ın izniyle kaldıracağız. Bu gövdeyi tertemiz oylarınızla sizler kaldıracaksınız." dedi. Akdağ, partisince Hınıs İlçe Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını söyledi. Erzurum'un 16 Nisan'da yüzde 75 'evet' oyuyla Türkiye'de büyük şehirlerde birinci olduğunu anımsatan Akdağ, şöyle konuştu: "Hepiniz biliyorsunuz, senelerdir terörle mücadele ediyoruz. 35 seneyi aşkındır bu millete zulmeden PKK, KCK, DHKP-C ve DAEŞ terörüyle mücadele ettik. 15 Temmuz'da fitnenin başı olan milleti esarete sürüklemek isteyen FETÖ ile mücadele ettik. 15 Temmuz'da bir gecede 251 şehit verdik ama bayrağımızı yüksekte tuttuk, ezanlarımızı dindirmedik. Bundan sonra da böyle olacak. PKK terörü gerçekten bir proje örgütü olarak derin bazı devletlerin, emperyalist güçlerin oluşturduğu bir örgüt olarak çok zulmetti. En büyük zulmü benim Kürt kardeşlerime yaptı. İnsanlarımızı katletti, çocuklarımızı, kız çocuklarımızı yavrularımızı dağlara götürdüler. Türkiye'deki bir vatandaşım bu PKK zulmüne asla maruz kalmayacak."

- "Yılanın başını nerede olursa olsun ezmeye devam edeceğiz" Akdağ, 16 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile millete hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükrettiğini anlatarak, 24 Haziran'da milletin isteğiyle tekrar bu hizmetleri sürdürmek istediğini dile getirdi. Milletin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Akdağ, "Yılanın başını nerede olursa olsun, Karayazı'da, Afrin'de, Sincar'da da olsa ezmeye devam edeceğiz, inlerine kadar gireceğiz. Çünkü biz huzur, gençlerimize gelecek istiyoruz. Kardeşliğimizin pekişmesini istiyoruz. Bu emperyalistler, memleketimizde gözü olan örgütler ortaya çıkana kadar kimse arasında ayrı gayrı görmemiştik. İnsan bizim inancımızda eşrefi mahlukattır, yani insan en kıymetlidir. O insanın Arap, Kürt, Türk olması hiçbir şeyi değiştirmez, hepsi aynıdır, hepsi Allah'ın kuludur. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmişiz, ayrımız gayrımız yoktur." değerlendirmesinde bulundu. - "Yollar yapılmasın diye dozerleri yaktılar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetmeye başlayıncaya kadar çok zulümler gördüklerine işaret eden Akdağ, milletvekilinin başörtüsüyle meclise giremediği zamanları anımsattı.

Artık o günlerin geride kaldığını belirten Recep Akdağ, şöyle devam etti: "24 Haziran, geleceğimizi, Hınıs'ın, Karaçoban'ın, Tekman'ın, İspir'in, Pazaryolu'nun, Tortum'un, Olur'un geleceğini inşa etmek zamanıdır. Yeni bir hizmet dönemi başlıyor.

Biz bu ilçelerimizde AK Parti gelene kadar bir hizmet gördük mü? Hastane mi vardı? Ambulans mı vardı? Ambulans helikopter mi vardı? Hınıs Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimizde 28 uzman doktorumuz çalışıyor. Biz helikopter hizmetini vermeye başladıktan sonra Erzurum'da bin 600 kardeşimizi bölge veya üniversite hastanesine taşımışız. Bunların 700 kişisi Hınıs, Karayazı, Karaçoban ve Tekman'dan taşımışız. Şimdi bu meydanlara gelip de size sanki Kürtlerin sahibiymiş gibi, sanki Kürtlerin temsilcisiymiş gibi konuşanlar, bu PKK'nın yandaşlarından bahsediyorum. Onlar bütün bu hizmetler dururken ayrımcılıktan nasıl bahsederler. Yollar yapılmasın diye dozerleri yaktılar." - "PKK bağımlısı HDP'nin gövdesini kaldıracağız" Başbakan Yardımcısı Akdağ, terörle mücadeleyi ara vermeden sürdürdüklerinin altını çizerek, "24 Haziran'da ülkemizin üzerinden bu PKK bağımlısı HDP'nin gövdesini Allah'ın izniyle kaldıracağız. Bu gövdeyi tertemiz oylarınızla sizler kaldıracaksınız. Her kim ki doğrudan doğruya veya dolaylı olarak size kaşını çatmaya yeltenirse, size herhangi bir baskı yapmaya yeltenirse onun canına okuruz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Ama kim zalimliğe yeltenirse ona da asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.