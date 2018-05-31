"24 Haziran'da yeni bir döneme geçiyoruz"

"24 Haziran'da Türkiye'de istikrarın, güçlü iktidarın, milletin iradesinin daima esas olduğu yeni bir döneme geçiyoruz. Konjonktürel de olsa istikrarsızlığın olmadığı bir Türkiye'ye geçiyoruz. Ayın 25'inde hükümetin kim olduğu belli. Koalisyon olacaktı, bir araya gelecekti, görüştüler, anlaştılar, aylarca protokol falan filan hiçbir şey yok. Ayın 24'ünde oyları veriyoruz, akşam belli oluyor, 25’inde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği sistem işliyor, hükümet görevini devralıyor, yoluna devam ediyor."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir hükümet sisteminin hayata geçeceğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızı milletimizin gönlünden düşürmeyi de başaramayacaklardır." diyen Bozdağ, yeni bir döneme geçildiğini dile getirdi.

Türkiye'yi durdurmak ve kontrol altına almak için yapılanlara dikkati çeken Bozdağ, yapılanlara rağmen Türkiye'nin durdurulamadığını belirtti.

Yozgat'ta gerçekleştirilen yatırımları anlatan Bozdağ, Türkiye'nin dört bir yanını büyüttüklerini söyledi.

Bozdağ, AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için partililerden daha fazla çalışmalarını istedi.

YOZGAT (AA) – Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "24 Haziran'da Türkiye'de istikrarın, güçlü iktidarın, milletin iradesinin daima esas olduğu yeni bir döneme geçiyoruz." dedi.

Hızlı karar almanın, alınan kararların hızlı uygulanmasının, etkin yönetimin ve istikrarının Türkiye'ye büyük şeyler kazandıracağını aktaran Bozdağ, son 16 yılda Türkiye'ye kazandırılanların altında yatan sırrın siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi ve etkin yönetimle güven ortamı olduğunu anlattı.

- "Çatıyı çökertiriz hesabı yapıyorlar"

Bozdağ, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, güven ortamını bozmak, etkin ve iyi yönetimi yok etmek için uğraşıldığını ifade etti.

"Onun için nereye hücum, Tayyip beye hücum." ifadesini kullanan Bozdağ, "Çünkü orta direk o. Onu söktüğünüz zaman çatıyı biz çökertiriz hesabı yapıyorlar. Allah'ın izniyle bunu başaramayacaklar." diye konuştu.

Bozdağ, 24 Haziran'da Türkiye için yeni bir yüz yılın başlayacağını, bunu engellemek için de herkesin bir araya geldiğini anlattı.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyenlere milletten aldıkları güçle demir yumruğu indirdiklerini belirten Bozdağ, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bölgenin teröristlerden temizlendiğine, Türkiye’nin aleyhine kurulmak istenen kumpasın da bozulduğuna dikkati çekti.