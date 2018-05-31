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"24 Haziran'da yeni bir döneme geçiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "24 Haziran'da Türkiye'de istikrarın, güçlü iktidarın, milletin iradesinin daima esas olduğu yeni bir döneme geçiyoruz" - "Haksızlık karşısında, yanlış karşısında, milletimize ve devletimize bir rota çizmek isteyenler karşısında hep olduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin duası ve desteğiyle olmaya devam edeceğiz"

YOZGAT (AA) – Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "24 Haziran'da Türkiye'de istikrarın, güçlü iktidarın, milletin iradesinin daima esas olduğu yeni bir döneme geçiyoruz." dedi.

Bozdağ, AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için partililerden daha fazla çalışmalarını istedi.

Yozgat'ta gerçekleştirilen yatırımları anlatan Bozdağ, Türkiye'nin dört bir yanını büyüttüklerini söyledi.

Türkiye'yi durdurmak ve kontrol altına almak için yapılanlara dikkati çeken Bozdağ, yapılanlara rağmen Türkiye'nin durdurulamadığını belirtti.

"Cumhurbaşkanımızı milletimizin gönlünden düşürmeyi de başaramayacaklardır." diyen Bozdağ, yeni bir döneme geçildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir hükümet sisteminin hayata geçeceğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da Türkiye'de istikrarın, güçlü iktidarın, milletin iradesinin daima esas olduğu yeni bir döneme geçiyoruz. Konjonktürel de olsa istikrarsızlığın olmadığı bir Türkiye'ye geçiyoruz. Ayın 25'inde hükümetin kim olduğu belli. Koalisyon olacaktı, bir araya gelecekti, görüştüler, anlaştılar, aylarca protokol falan filan hiçbir şey yok. Ayın 24'ünde oyları veriyoruz, akşam belli oluyor, 25’inde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği sistem işliyor, hükümet görevini devralıyor, yoluna devam ediyor."

Hızlı karar almanın, alınan kararların hızlı uygulanmasının, etkin yönetimin ve istikrarının Türkiye'ye büyük şeyler kazandıracağını aktaran Bozdağ, son 16 yılda Türkiye'ye kazandırılanların altında yatan sırrın siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi ve etkin yönetimle güven ortamı olduğunu anlattı.

- "Çatıyı çökertiriz hesabı yapıyorlar"

Bozdağ, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, güven ortamını bozmak, etkin ve iyi yönetimi yok etmek için uğraşıldığını ifade etti.

"Onun için nereye hücum, Tayyip beye hücum." ifadesini kullanan Bozdağ, "Çünkü orta direk o. Onu söktüğünüz zaman çatıyı biz çökertiriz hesabı yapıyorlar. Allah'ın izniyle bunu başaramayacaklar." diye konuştu.

Bozdağ, 24 Haziran'da Türkiye için yeni bir yüz yılın başlayacağını, bunu engellemek için de herkesin bir araya geldiğini anlattı.

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyenlere milletten aldıkları güçle demir yumruğu indirdiklerini belirten Bozdağ, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bölgenin teröristlerden temizlendiğine, Türkiye’nin aleyhine kurulmak istenen kumpasın da bozulduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin aleyhine bölgede oyun oynanamayacağının dosta da düşmana gösterildiğinin altını çizen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Haksızlık karşısında, yanlış karşısında, milletimize ve devletimize bir rota çizmek isteyenler karşısında hep olduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizin duası ve desteğiyle olmaya devam edeceğiz. Türkiye, kendi bölgesinde, Türkiye'ye rağmen oldubittilere bundan sonra asla izin vermez. Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu, hükümet başkanı olduğu dönemlerde Türk milletinin ve Türkiye devletinin aleyhine nasıl bir işlem yapılamadıysa bundan sonra da bir işlem yapılmasına asla izin vermemiz mümkün değildir.”"

Bozdağ, Türkiye’nin her zaman dik durmaya, güçlü olmaya ve güçlü kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat

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