MUŞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "24 Haziran'da yeni sistemle işler daha hızlı yürüyecek, refah artacak, huzur iklimi kökleşecek. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirelim. Dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer almak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ve sizler gibi çalışkan millete ihtiyacımız var." dedi.

Bakan Eroğlu, Muş Alpaslan Üniversitesi'ndeki sempozyumun ardından, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 1 milyar 917 milyon lirayı yatırım bedeli olan 7 projenin temel atma törenine katılan Eroğlu, yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın temelini attıklarını belirtti.

Eroğlu, özellikle Alpaslan-2 Barajı ve HES projesi sayesinde kentte ucuz ve temiz enerji üretileceğini, Muş Ovası'nın sulanacağını, üreticilerin gelirinin artacağını, içme suyunun buradan temin edilerek 2071 yılına kadar kentin içme suyu sorununun çözülmüş olacağını aktardı.

Muş'un Sultan Alparslan'ın, küffar orduları perişan ettiği bir yer olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti: