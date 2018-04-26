MUŞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "24 Haziran'da yeni sistemle işler daha hızlı yürüyecek, refah artacak, huzur iklimi kökleşecek. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirelim. Dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer almak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ve sizler gibi çalışkan millete ihtiyacımız var." dedi.
Bakan Eroğlu, Muş Alpaslan Üniversitesi'ndeki sempozyumun ardından, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 1 milyar 917 milyon lirayı yatırım bedeli olan 7 projenin temel atma törenine katılan Eroğlu, yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın temelini attıklarını belirtti.
Eroğlu, özellikle Alpaslan-2 Barajı ve HES projesi sayesinde kentte ucuz ve temiz enerji üretileceğini, Muş Ovası'nın sulanacağını, üreticilerin gelirinin artacağını, içme suyunun buradan temin edilerek 2071 yılına kadar kentin içme suyu sorununun çözülmüş olacağını aktardı.
Muş'un Sultan Alparslan'ın, küffar orduları perişan ettiği bir yer olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Geçen yıl Cumhurbaşkanımız burada kutlama programına katıldı. Burayı 'milli park ilan edelim' dedi. Bütün kurumlardan görüş alarak burayı milli park ilan ettik. Projesini tamamladık. Bu sayede kenti ziyaret edenlerin sayısı artacak. Burada organik tarım, hayvancılık, tarıma dayalı sanayi, turizm büyük gelişme gösterecek. Hükümetimiz Muş'a büyük önem veriyor. Muş'a ilk kez yatırımlar hükümetimizle geldi. Bu yıl sonuna kadar 13 milyar liralık yatırım Muş'a yapılmış olacak. Ben de buranın sevdalısı olarak elimden geleni yapmak için sizlere söz veriyorum. 525 dev baraj yaptık. 6,5 milyon hektar alanı sulamaya açtık ancak yapılacak daha çok şey var."
Türkiye'nin büyüyerek geliştiğini ancak ülke üzerinde oyunların oynandığını anlatan Eroğlu, batı ülkelerinin ekonomik kalkınmayı engellemeye, Türkiye'yi bölmeye çalışmasına rağmen dünyada büyümede bir numara olduklarını belirtti.
- "24 Haziran'dan sonra çok parlak bir dönem gelecek"
24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"24 Haziran'da yeni sistemle işler daha hızlı yürüyecek, refah artacak, huzur iklimi kökleşecek. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirelim. Dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer almak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ve sizler gibi çalışkan millete ihtiyacımız var. Gücümüzü milletten alıyoruz. 24 Haziran'dan sonra çok parlak bir dönem gelecek. IMF'ye borcumuzu kapattık, toplanan vergilerinin yüzde 86 faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. Onlar ortadan kalktı. Şimdi onlarla hizmet yapıyoruz. Sizlerden de bu konuda tam destek bekliyoruz. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde büyük emek ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve herkese teşekkür ederim."
Muş Valisi Aziz Yıldırım ise kentin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğuna değinerek, temelini atacakları yeni tesislerle ve yeni yatırımlarla devletin ve hükümetin Muş'a verdiği önemi hissettiklerini bildirdi.
Yıldırım, "Tesislerimizin ilimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Alparslan-2 Barajı ile ilimizde enerji üretiminin yanı sıra 780 bin dekar alanın sulanması sağlanacak. Yıllardır çok büyük yatırımları ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür ederim." diye konuştu.
Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Energo-Pro firması Genel Müdürü Celal Kozumali de konuşma yaptı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın gönderdiği tebrik telgrafının okunduğu törende, çiftçilere gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtıldı.
Törene, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile vatandaşlar da katıldı.
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