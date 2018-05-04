"24 Haziran'dan sonra gelişmemizi katlayarak devam ettireceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin yolu açıktır, 24 Haziran seçimlerinden sonra gelişmemizi bir kere daha katlayarak devam ettireceğiz." dedi. Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Mustafa Ilıcalı ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Erzurum'un Karayazı ilçesini ziyaret etti. Karayazı Kaymakamlığına gelen Akdağ, burada bir süre Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Eyyüp Özdemir ile makamında görüştü. Kaymakam Özdemir, ziyarette belediye ve kaymakamlığın çalışmaları hakkında Akdağ'a bilgi verdi. Akdağ, burada yaptığı konuşmada, talimatlarını Kandil'den alan belediyelerin bir kaç yıl boyunca ilçe halkına zulüm yaşattığını söyledi. Bahsettiği belediyelerin kendilerini göreve getiren halka ihanet ettiğini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "Onlara hizmet etmek yerine paraları finansman kaynaklarının bütçelerini teröre hizmet edecek şekilde yönlendirdiler. Şimdi bakıyoruz kısa sürede belediye başkanlığı sürecinde arkadaşımızın yaptığı hizmetler var, demek ki bu hizmetler yapılabiliyor. Bir şekilde iradesini teröre teslim eden belediyelerin buranın halkına hizmet etmesi düşünülemez. Bunları geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Özellikle son iki buçuk yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla terörle yapılan mücadele ile Karayazı'nın da içinde bulunduğu ilçelerimiz cana geldiler. İnsanlarımızın yüzü gülmeye başladı. İnsanlarımız terör örgütünün ve onların üyelerinin baskısı olmadan huzur içerisinde yaşanabileceğini fark ettiler, hissettiler."

- "Terörle mücadele artarak devam edecek" Akdağ, terörle mücadelenin artarak devam edeceğini belirterek, bu tür proje terör örgütlerine ülkede asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Güvenlik güçlerinin terörle mücadeleyi sınır ötesinde de yoğun şekilde yürüttüğüne vurgu yapan Akdağ, şunları kaydetti: "Türkiye başta PKK olmak üzere peşinden FETÖ, DEAŞ adı neyse bu proje terör örgütlerinin haddini bildirdikçe, bunları tamamen ülkemizden def ettikçe, bunların hakim olmak istediği alanlarda şehirlerdeki halkımızın da rahatı huzuru yerine geliyor. Burada kalkınma hızlanıyor gelişme gerçekleşiyor ve gençlerimiz bir geleceğe sahip oluyor. Bu proje örgütleri hepimiz biliyoruz, yurt dışından belli çevrelerden destek alıyor. Avrupa'da hatta Amerika'da ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Özellikle Amerika açısından FETÖ'yü zikretmek lazım, Avrupa açısından da hem FETÖ hem de PKK'yı zikretmek lazım. Ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar hatta yer yer destekte alıyorlar, ama Allah'a hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti, göz bebeğimiz liderimiz öncülüğünde bu meseleyi kendi bileğinin gücüyle halletmiştir."