"24 Haziran'dan sonra yeni bir dönem başlayacak"

GAZİANTEP (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bana 'Dolar artıyor, acaba hayvancılığa devam edelim mi, etmeyelim mi' diye soruyorlar. Edin, vebali bu kardeşinizin boynuna." dedi.

Fakıbaba, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Tarımsal Destekler Hibe Programı" imza töreninde yaptığı konuşmada, tarımsal projelere ilişkin bilgi verdi.

Bu bölgenin bir insanı olarak Gaziantep ve Gazianteplilerle gurur duyduğunu belirten Fakıbaba, 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek tutarının bugün 14,5 milyar liraya çıktığını, bunun AK Parti hükümetlerinin çiftçilere verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fakıbaba, 2002-2017 döneminde Gaziantep'e 1,3 milyar lira destek verildiğini, Gazianteplilerin verilen bu destekleri yaptıkları yatırımlarla 10 kat artırdıklarına inandığını ifade etti.

Bakan Fakıbaba, tarım ve hayvancılığın ülke için önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bana 'Dolar artıyor, acaba hayvancılığa devam edelim mi, etmeyelim mi' diye soruyorlar. Edin, vebali bu kardeşinizin boynuna. Edin çünkü Türkiye üretir. Burada hem üreticiyi hem sanayiciyi hem esnafı hem de tüketiciyi düşünmek zorundayız. Biraz önce sayın valimiz fıstıktan söz etti. Ben bu yörenin çocuğuyum. Fıstık bahçem yok ama fıstığın Türkiye için bölge için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bakanlık ve AK Parti olarak fıstığa ne destek verilmesi gerekiyorsa, o konuda hiç şüpheniz olmasın. Fıstık üreticileri fıstıklarını depolayabilirler. Stok edebilirler, yeri geldiğinde satabilirler ama fıstıkla alakası olmayan stokçular fiyat artırmak için yapıyorsa, tarım bakanı olarak karşılarında beni bulurlar. Fiyatı düşürmek için önlemleri almaya başladık. Fıstığın bu fiyatta olmaması lazım. Üreticilerimize gereken desteği vereceğiz. Sizler rahat olun, hükümet olarak hep yanınızdayız."