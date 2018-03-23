Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Verem (Tüberküloz) hastalığının kalıtsal değil bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Hastaların öksürme ve hapşırmaları sırasında etrafa saçtıkları verem mikroplarının solunması ile sağlam kişilere bulaşabileceğini kaydeden Erdoğan Öz, “Dünya genelinde tüberkülozla ilgili en önemli tehlike hastaların ilaçlarını düzenli kullanmamaları veya tedavilerini yarım bırakmaları sonucunda gelişen ilaç direncidir. İlimizde 2018 yılında verem savaşı dispanserlerinde takip ve tedavisi yapılan tüberküloz hasta sayısı 36 kişidir. 15 yaş altında 2 hastamızın takip ve tedavisi sağlanmıştır. 1 ÇİD TB hasta mevcuttur. Takip ve tedavi ettiğimiz hastaların yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadındır. Hastaların yüzde 42’sinde akciğer tüberkülozu varken, yüzde 58’sında akciğer dışındaki organlar (lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek, beyin vb.) tutulmuştur.

İlimizde Tüberküloz hastalığının teşhis, takip ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bireyin ve toplumun tüberküloz hastalığından korunmasında en önemli husus, tüberküloz hastalarına erken tanı konması ve en kısa sürede tedaviye başlanmasıdır. Bu nedenle iki-üç haftadan uzun süren öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, nefes darlığı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi şikâyetleri olan vatandaşlarımızın verem açısından kontrollerinin yapılabilmesi için en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir” dedi.

Öz, açıklamasının devamında, “Tedavi süreci en az 6 ay süren bu hastalıkta düzenli ve eksiksiz ilaç kullanımı büyük önem arz etmektedir. İlaç tedavisine başlandıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılık büyük oranda azalmakta, tedavisini önerilen sürede düzenli şekilde kullanan hastalar yüzde yüze yakın oranda şifa bulmaktadır. Tüberküloz hastalarının tedavileri doğrudan gözetim altında uygulanmakta olup yeni vakalarda tedavi başarısı oranları yüzde 98’lerdedir. Bazı vakalar klasik verem tedavisi ilaçlarına dirençlidir ve tedavileri ancak ikinci seçenek tüberküloz ilaçları ile mümkündür. Bu da tedavi başarısını azaltmakta ve tedavi maliyetini arttırmaktadır. İlimizde 2015 yılında tespit edilen 82 vakanın 2’si çok ilaca dirençli tüberküloz hastasıdır. İlimizde Çok ilaca dirençli tüberküloza yönelik olarak pek çok çalışma yapılmaktadır. İlaca dirençli vakalar dahil tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçlar Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarına dağıtılmaktadır” ifadelerine yer verdi.