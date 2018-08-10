24. Saraybosna Film Festivali başladı

SARAYBOSNA (AA) - 24. Saraybosna Film Festivali (SFF), geleneksel kırmızı halı yürüyüşüyle başladı.

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kötü hatırasını unutturarak, Saraybosna'yı filmlerle yeniden canlandırma amacını taşıyan festivalin açılışı töreni, başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da yoğun katılımla yapıldı.

Tören kapsamındaki geleneksel kırmızı halı yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kırmızı halıdan geçen çok sayıda aktör, yönetmen, yapımcı, müzisyen ve siyasetçi Bosna Herseklileri selamlayarak, foto muhabirlerine poz verdi.

Kırmızı halı yürüyüşüne, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi de katıldı.

Festivalin açılış filmi olarak, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin Soğuk Savaş (Cold War) adlı eseri gösterildi.

- Festivalde Türkiye rüzgarı

SFF, bu yıl Türkiye'den çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcıyı ağırlacak.

Festival kapsamında, Nuri Bilge Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi de Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde görülebilecek.