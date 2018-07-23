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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "İfade hürriyeti ve basın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz unsurlarıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün, demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu belirtti.

Çalık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de sansürün kaldırılmasının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

İfade hürriyeti ve basın özgürlüğünün, demokrasinin ayrılmaz unsurları olduğunu vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Basın kuruluşlarımız özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri ve sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Basının önemini en somut bir şekilde 15 Temmuz 2016'da gördük. Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı. Demokrasinin, milletimizin, devletimizin ve milli iradenin yanında saf tuttu. Basın, göstermiş olduğu bu hareketle ihanet girişiminin bastırılmasında büyük rol oynadı. Görevini layıkıyla ve onuruyla yapan basın kuruluşlarının halkın doğru bilgilendirilmesi açısından ne kadar elzem ve gerekli olduğu, bu alçakça saldırıya karşı gösterilen ortak tavır sayesinde bir kez daha kanıtlanmıştır."

Basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü vesilesiyle bütün basın emekçilerinin bayramını kutlayan Çalık, milletin ve devletin çıkarları doğrultusunda cefakar ve fedakarca işini ifa eden tüm medya çalışanlarına başarılı bir meslek hayatı diledi.

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