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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca mesaj yayımladı

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaca, yayımladığı mesajda, medya özgürlüğünün toplumun da özgürlüğü anlamına geldiğini ifade etti.

24 Temmuz 1908 yılının, gazetecilerin dönemin iktidarının doğrudan sansür uygulamasına karşı çıktıkları bir tarih olduğunu hatırlatan Karaca, "Dolayısıyla 24 Temmuz'un 'Basın Bayramı' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Ne var ki o tarihten bu yana basın tam anlamıyla özgür olamamış, sansür her dönemde biçim değiştirerek devam etmiş, Türk medyası aradan geçen bunca yıla karşın evrensel standartlarda bir basın hürriyetine kavuşamamıştır." ifadelerini kullandı.

Karaca, "Basın Bayramı" ifadesinin sözde kalmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bayram, basın kuruluşları ve gazeteciler tarafından hiçbir zaman gerçek bir bayram olarak kutlanmamış, tam tersine basın özgürlüğü ve sansürün her çeşidiyle bir mücadele günü olarak anılmıştır. Basın özgürlüğü sözde kalmasın. Dolayısıyla şurası kesindir ki 24 Temmuz tarihi ülkemiz basını açısından anlamını yitirmiş bir tarihtir. Bunun içindir ki gazeteciler, basında sansürün dolaylı yöntemlerle devam ediyor olması nedeniyle bu günleri bir anma, dayanışma ve basın özgürlüğüyle ilgili bir mücadele günü olarak tanımlarlar. Nitekim TGF, 24 Temmuzların resmi tarihte belirtildiği gibi sözde bayram olarak değil, özde 'Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü' olarak anılması gerektiğini ısrarla savunmaktadır."

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"24 Temmuz Basın Bayramı" basın Eskişehir TGF

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