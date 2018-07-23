Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişiyle birlikte, bugüne kadar süregelen mesleki sorunlarımızın gündeme gelerek, çözüm önerilerimizin uygulanması yönünde umut taşımaktayız." ifadesini kullandı.
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) başkanlığını yürüten Kolaylı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basının sorunlarının demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğini belirtti.
Kolaylı, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine geçişiyle, medya alanında yıllardır dile getirilen mesleki düzenlemenin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişiyle, bugüne kadar süregelen mesleki sorunlarımızın gündeme gelerek, çözüm önerilerimizin uygulanması yönünde umut taşımaktayız. Bilindiği gibi ülkemizde medya sektörüne genel olarak baktığımızda, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan elektronik haberciliğe kadar bir dizi sorunun acil çözüm beklediğini görmekteyiz. Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası'na ihtiyaç duymaktadır. Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde çıkarılmalıdır."
Bazı kanun ve yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerin de değişmesi gerektiğine işaret eden Kolaylı, şunları kaydetti:
"Bu maddelerin değişerek basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması, sektörümüz ve ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Basınımıza kendini meşru bir şekilde ifade edebilme ve haber yapabilme hakkının evrensel ölçülerde tanınarak ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır."
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