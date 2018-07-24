Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınmasının, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin ve sendikalara üyeliklerinin önündeki işveren baskılarının kaldırılmasının temel öncelik olması gerektiğini belirtti.
Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının habere ulaşma ve bunu topluma yayma misyonuyla demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.
Basının, habercilik faaliyetinin yanında demokratik düzene, insan haklarına ve sosyal gelişmeye de katkı sağladığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:
"Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumu bilgilendirme açısından önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif olma, onurlu, erdemli, adaletli ve vicdanlı bir mesleği icra eden gazeteciler, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden fedakar ve özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Ancak ulusal ve yerel medyamızda böylesi bir görev ve çalışma temposu içinde çalışan basın emekçilerimizin pek çoğunun sendikal örgütlülükten uzak, toplu iş sözleşmesiz ve sosyal haklardan mahrum bir şekilde çalışmaya itilmesi üzüntü vericidir. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikalara üyeliklerinin önündeki işveren baskılarının kaldırılması temel öncelik olmalıdır."
Arslan, tüm basın emekçilerini Konfederasyonları bünyesindeki Medya-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ederek, "Bugünün, gazetecileri daha iyi anlayabilmek, zihinsel emekleri ile mesleklerinin saygınlığını artırmak ve iş hayatında yaşadıkları zorlukların farkında olmak için bir vesile olmasını temenni ediyor, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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