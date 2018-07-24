24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" kutladı.

Uysal, yazılı açıklamasında, "Halkımızı doğru bilgilendirmek için görevini zor koşullarda özveriyle ifa eden basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

