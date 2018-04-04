Dışişleri Bakanlığının 9-29 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 24. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'na Latin Amerika, Asya, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa'dan toplam 70 ülkeden birer diplomat katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında uluslararası siyaset ve ekonomi, dünya gündeminde öne çıkan güncel gelişmeler, Türk dış politikası, Türkiye ekonomisi ve Türk tarihi gibi konularında dersler verilecek.

Katılımcı diplomatlar, diplomatik beceriler, müzakere teknikleri, hitabet, liderlik, çatışma çözümü gibi alanlarda Dışişleri Bakanlığı mensupları, akademisyenler ve emekli büyükelçiler tarafından eğitilecek. Ayrıca, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla çeşitli il ziyaretlerinde de bulunulacak.

Diplomasi Akademisi tarafından 1992'den bu yana her yıl düzenlenen “Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı”, diplomasi mesleğinin gerektirdiği yetenek ve becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunarak güncel Türk dış politikası ile uluslararası sorunlara ilişkin bilgilendirme yapma amacıyla pek çok ülkeden davet edilen genç diplomatları ağırlıyor.

Bugüne kadar 5 kıta ve 131 ülkeden toplam 1123 genç diplomata eğitim verildi. Asya Pasifik bölgesinden 160, Orta Doğu bölgesinden 93, Balkanlardan 117, Afrika’dan 214, Avrupa’dan 107, Orta Asya ve Kafkasya’dan 328, Latin Amerika ve Karayipler'den 104 yabancı genç diplomat programlara katılım sağladı.

Geçen yıl ise toplam 397 yabancı diplomat, bakanlığın gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı eğitim programlarından faydalandı.