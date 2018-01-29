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240 belediye çalışanı Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:15 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA Serdivan Belediyesi'nde çalışan 240 kişi, 'Zeytin Dalı' harekatına katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.Serdivan Belediyesi'nde çalışan 240 kişi 'Zeytin Dalı' harekatına destek verdi. Belediye çalışanları Adapazarı Askerlik Şubesi'nin önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları olan belediye çalışanları "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar attı. Kalabalık grup adına konuşan Serdivan Belediyesi İşçi Temsilcisi Sezgin Kurt, sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiğin yanlarında olduklarını belirterek, "Suriye Afrin'de görev yapmakta olan kardeşlerimizin, askerlerimizin yanında olmak için bugün buraya askerlik şubesine geldik. Serdivan Belediyesi çalışanları olarak, devletimiz bilsin ki askerlerimizin yanındayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah inananlara her zaman sağlık sıhhat versin. İslam dünyasının lideri olan Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu yolda, gitmiş olduğu hedefe gözümüzü kırpmadan gideceğimizi bilmelerini isteriz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizleri bu soğuk havada, bizler için çarpışan kahramanlarımızın yanında olmak için buradayız. 240 kişiyiz, 240 tane dilekçemiz var" diye konuştu.Sezgin Kurt işçiler adına üzerinde 'Zeytin Dalı Operasyonuna gönüllü olarak katılmak istiyorum' ifadesinin yer aldığı 240 adet talep dilekçesini askeri yetkililere teslim etti. Askerler daha sonra çay ikramında bulundukları işçilerle sohbet ederken, kalabalık ikramın ardından dağıldı.

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