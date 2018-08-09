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240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 240 kilo olan Cuma Yıldız(48), sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.

240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde 240 kilo olan Cuma Yıldız(48), sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Yıldız, zayıflayıp evlenmek istediğini söyledi.
Fazla kilolarından kurtularak hayata dört elle sarılmak istediğini vurgulayan Cuma Yıldız'a Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yardım eli uzattı. Merkeze bağlı Buluttepe Mahallesi'nde üvey annesi Meryem Yıldız'la yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Cuma Yıldız, 1990 yılında 70 kilo olarak gittiği askerden 90 kilo olarak geldi. Daha sonraki yıllarda hızla kilo almaya devam eden Yıldız, 240 kiloya ulaşınca, evden çıkamaz hale geldi. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadığını açıklayan Yıldız'ın açıklaması, 2017'de DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evine gelen özel ambulans, Cuma Yıldız'ı, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak cerrahi müdahaleyi kabul etmeyen Yıldız, tekrar evine döndü. Bu kez sağlık durumu kötüleşmeye başlayan Yıldız, ailesinin haber vermesi üzerine evine gelen sağlık ekibi tarafından özel bir sedye ile amsulansa taşınıp hastaneye götürüldü. Yıldız sedyede ambulansa götürülürken, "Yürümek istiyorum. Bu halimden dolayı beni kızlar beğenmiyor. Zayıflayayım da beğensinler. İnşallah ben de evleneceğim" dedi.

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240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor

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