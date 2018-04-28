Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık." dedi.

Yılmaz, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, genç kuşaklarını ihmal eden toplumların geleceklerini inşa edemeyeceklerini belirtti.

Gençleri milli ve yerli değerlerle donattıklarını anlatan Yılmaz, geleceğin teminatı gençleri kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek istediklerini söyledi.

Gençlerin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istediklerini anlatan Yılmaz, milli değerlerine bağlı bir nesille Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade etti.

İmam hatip liselerinde program çeşitliklerine gittiklerini ve bu öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarında büyük bir başarı gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin 925 adaydan 88 bin 114'ü bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış olup bu sayı öğrencilerin yüzde 39,5'ine tekabül etmektedir." diye konuşu