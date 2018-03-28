Van'da öğrencilerin yarısına yakınının ikili eğitim aldığını anımsatan Yılmaz, "Bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Okul yapacağımız arazileri ve hangi projeleri uygulayacağımızı belirledik. 2019 yılı sonuna kadar büyük bir gayretle tamamlayarak Van'da tekli eğitime geçmek istiyoruz. Van, büyükşehirlerden ilk geçecek illerden biri olacak." diye konuştu.

Öğrencilerin sağlıklı okullarda ve çevrelerde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda Van'da devam eden 53 projeyi kısa sürede tamamlamak için çaba göstereceklerini bildirdi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Yılmaz, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık." dedi.

Türkiye'de şu ana kadar 60 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımı yaptıklarını, Van'da da eğitim yatırımlarının iki milyar liraya yaklaştığını belirten Yılmaz, bu yatırımlarla Van'da 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 52'den 28'e, ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 39'dan 26'ya düştüğünü ifade etti.

- "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık"

Yılmaz, eğitimin kalitesinin arttırılması için olmazsa olmaz unsurlardan birinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için daha fazla öğretmen görevlendirmek gerekiyor. Son iki yılda 3 binin üzerinde öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Sözleşmeli öğretmen uygulamasını başlattık. Van'daki eğitimin kalitesi eskiye oranla iyi olduğunu söylüyor yöneticilerimiz. Öğretmenlerimiz ne kadar kalacağını biliyor, öğrencileri tanımaya başladılar. Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık."