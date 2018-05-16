25 bin yeni öğretmen eğitim ailesiyle buluşacak

Demokrasinin gelişmesi için nitelikli eğitimin şart olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bugün 65 binin üzerinde okulda bir milyondan fazla öğretmenimiz ve 18 milyona yakın öğrencimizle eğitim veriyoruz. Eğitime verdiğimiz önem, eğitime ayrılan kaynaktan da bellidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, eğitim tarihi boyunca öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, çalışma koşulları hakkında sayısız görüşlerin ortaya atıldığını ve konunun her boyutuyla tartışıldığını dile getirdi.

Yılmaz, "Güncellenen Öğretmenlik Lisans Programlarının Tanıtımı" dolayısıyla, YÖK Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim sistemlerinin amacının topluma faydalı toplumsal değerleri gözeten etkili iletişim becerilerini sağlayan, toplumla barışık bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 binin öğretmenin mülakatı tamamlandı. 5 bin öğretmenin mülakatını önümüzdeki ay başlatıyoruz. Bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturduğumuzda, 610 binin üzerinde öğretmen atamasını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsurlarından birisinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı olduğunu vurgulayan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının şu an 17 olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "20 binin öğretmenin mülakatı tamamlandı. 5 bin öğretmenin mülakatını önümüzdeki ay başlatıyoruz. Bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturduğumuzda 610 binin üzerinde öğretmen atamasını gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gördüğünüz her üç öğretmenden birisi bizim dönemimizde atandı." dedi.

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsularından birisinin de eğitimin teknolojiyle buluşturulması gerektiğini belirten Yılmaz, FATİH projesiyle bir milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarı öğretmen ve öğrencilere dağıttıklarını kaydetti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç ise konuşmasında, YÖK’ün bundan sonra yükseköğretime erişimi artırmaya değil, kalite çıtasını yükseltmeye çalışacağını vurguladı.

Kalite Kurulunun kurulması, tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına başarı sıralamasına göre öğrenci almaya geçilmesi, barajın yükseltilmesi gibi pek çok yeniliğe imza attıklarına işaret eden Saraç, üniversitelerin ihtisaslaşması sürecinin de yeni YÖK'ün başarı hanesine yazılan projelerinden olduğunu söyledi.