25. dönem uzman erbaşların mezuniyet töreni

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 25'inci Dönem 1918 Uzman Erbaş, törenle mezun oldu.

Erbaş ailelerinin de katıldığı törende 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eğitimlerini tamamlayan erbaşları selamladı.

Uzman Onbaşı İsmail Özer, törende yaptığı konuşmada, çocukluğunu jandarma karakollarında geçirdiğini belirterek, teşkilata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Foça Komando Eğitim ve Okul Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse tarafından eğitimlerini dereceyle tamamlayan uzman erbaşlara ödülleri verildi.

6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Kirişçi, kışlada eğitim gören 25'inci Dönem Uzman Erbaşların bazılarının aile ve yakınlarından 280 şehidin olduğuna dikkati çekerek, "35 yıldır mukaddes vatan toprakları üzerinde onur ve şerefleriyle omuz omuza mücadele ettiğimiz kahraman korucularımızın evlatlarını da bugün karşımızda jandarma teşkilatı mensubu olarak görmenin mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Yeni görev yerlerinizin sizlere, ailelerinize, milletimize ve devletimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim." dedi.

Valisi Güvençer ise askerleri selamlayarak, başarılar diledi.

Konuşmaların ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Dağcılık gösterisi ve tören geçişi sırasında bazı ailelerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Törenin ardından erbaşlar aileleriyle bir araya geldi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Enes Hamdi Esenlik de katıldı.

