25 gönüllü genç minik kalplere dokundu

Projenin tamamlanmasının ardından okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Metin Yılmaz, Türk toplumunun en önemli özelliklerinden yardımlaşmanın gün geçtikçe kaybolduğunu ifade ederek, "Böyle bir zamanda bu güzel alışkanlığımızı bizlere hatırlatan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde burada eğitim alan yavrularımız daha güzel fiziki ortamlarda eğitim alma imkanı bulacak. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Işık UniTs tarafından 3'üncüsü yapılan "Minik Kalplere Büyük Umutlar" projesi kapsamında, ilçeye bağlı Erikbelen Mahallesi'ne 4 gün önce gelen 25 gönüllü öğrenci, köyün ilkokulunda yenileme çalışması yaptı ve 114 öğrenci için sıralarına hediye paketleri bıraktı.

"Okulumuzun birçok ihtiyacını karşıladık. 'Minik Kalplere Büyük Umutlar 3' projemizin bütçesi olan 250 bin lira ile 114 öğrencimize çanta, kırtasiye malzemesi ve giyim malzemesi alındı. Ayrıca okulumuza 2 projeksiyon makinesi ve perdesi, bir kütüphane, bir çocuk parkı kazandırdık ve ana sınıfını yeniledik. Bunların hepsi gönüllü 25 kardeşim tarafından yapıldı. Bizlere destek veren ve yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de "Hayat paylaştıkça güzel. Bu kardeşlerimiz yüreklerindeki sevgiyi bizlerle paylaştı. İstanbul'dan beldemizin bu okuluna kalkıp gelen üniversiteli kardeşlerime beldem adına teşekkürü bir borç biliyorum. Bu gerçekten bir gönül işi. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Mahalle muhtarı Ahmet Gökmen de Işık Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulüp üyesi gençlere, protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut ve yönetim kurulu üyesi Emre Vural, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.