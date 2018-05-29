25. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 25. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.
Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarın açılışında izleyiciler, Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru'nun açılışı törenini büyük ekranlardan canlı izleme şansı elde etti.
Güney Gaz Koridoru'nun açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha sonra fuarı ziyaret etti. Fuarın gümüş sponsoru olan Türkiye Petrolleri (TP) standını da ziyaret eden Aliyev, yetkililerden bilgi aldı.
Fuarda, dünyanın 38 ülkesinden enerji sektöründe faaliyet gösteren 312 şirket yer alıyor. TP'nin yanı sıra BOTAŞ'ın da yer aldığı fuar 1 Haziran'a kadar açık olacak.
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