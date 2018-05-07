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25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelisi 16 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelisi 16 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 36 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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