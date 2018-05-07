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25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında polis müdürü, doktor, eczacı ve mühendislerin de bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Zanlılardan 16'sı gözaltına alındı.

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Polisin diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

İHA

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FETÖ ByLock Son dakika

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu baş fetocular hesap verir çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılirdi
Seçime doğru bunlar dahada artacak tüm hesaplar yapılmış a b c planları devrede.
kumpaslar başlamış yine...
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