25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Aralarında polis müdürü, doktor, eczacı, öğretmen, mühendis, il göç uzman yardımcısının da bulunduğu 52 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Polisin diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.

İHA



