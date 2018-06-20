"25. İstanbul Caz Festivali başlıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "25. İstanbul Caz Festivali", 26 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek "25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı" adlı açılış konseri öncesi, kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener'e, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Ödül töreninin ardından başlayacak konserde, festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli eserlerden oluşan bir repertuvar seslendirecek. Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai'nin de aralarında olduğu konserin gelecek yıllarda gelenekselleşmesi planlanan özel projelere öncülük etmesi amaçlanıyor.