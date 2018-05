- 2006 İtalya-İngiltere ortak yapımı "The Stone Merchant" isimli film, güncel olaylara ve Doğu kültürlerine olan tek taraflı yaklaşımı ile çok fazla eleştiri aldı. Filmde, Kapadokya adeta yasa dışı uluslararası bir terör örgütünün önemli merkezlerinden biri gibi gösterildi. Filmde, "İslam'ın insanlık için ne derece tehlikeli olduğu, İslam'ın terör üreten bir din olduğu" algısı yaratılmaya çalışıldı.

- 2012 Belçika-İspanya yapımı "The Innocent Prophet" isimli filmde Hz. Muhammed "sahte din uyduran biri" olarak gösterildi ve İslam, masumları öldüren, çocukları istismar eden bir din olarak lanse edildi.

- 2012 ABD yapımı "Innocence of Muslims" isimli filmde Hz. Muhammed'e hakaret içerikleri tespit edildi.

- 2013 ABD yapımı "Da Vinci's Demons" isimli dizinin birçok sahnesinde Müslüman Osmanlı ordusuna ilişkin olumsuz replikler yer aldı ve Müslüman asker ve komutanlar replikleri ile acımasız olarak lanse edildi.

- İslamofobik diziler

Araştırmaya göre, İslamofobik içerik tespit edilen dizilerin bazıları ise şöyle:

- 1997 ABD yapımı "South Park" isimli çizgi dizide, intihar saldırısı yapan uçakların kuyruklarında Türk bayrağı motifinin bulunmasının yanı sıra Hz. Muhammed oyuncak ayı kostümü giydirilmiş şekilde yansıtıldı. Gelen tepkiler üzerine Hz. Muhammed kelimeleri "biplendi" ve yine aynı bölüm sansür bandı ile yayımlandı.

- 1980 İspanya yapımı "Ruy, The Little Cid" isimli çizgi dizide, Müslümanların geçtikleri her yerde vahşi ve barbar yöntemler kullandıkları yansıtıldı. Çizgi filmin, Türkiye'de de özel bir kanalda yayınlanması büyük tepki topladı.