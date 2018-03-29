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25 köye ulaşım sağlayacak olan alternatif yol çalışmaları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 03:02 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile görüşen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; 25 köye ulaşımı sağlayacak olan Alaplı-Mollabey alternatif Yolunun çalışmalarına başlanılacağını bildirdi.Milletvekili Çaturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İlçemizin son yıllarda hızla gelişmesiyle birlikte araç sayısında da önemli oranda artış meydana gelmeye başladı.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile görüşen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; 25 köye ulaşımı sağlayacak olan Alaplı-Mollabey alternatif Yolunun çalışmalarına başlanılacağını bildirdi.
Milletvekili Çaturoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İlçemizin son yıllarda hızla gelişmesiyle birlikte araç sayısında da önemli oranda artış meydana gelmeye başladı. Mevcut trafiği rahatlatmak, Çay boyunda bulunan sanayi tesislerimizin taşımacılıkta yaşadıkları sıkıntılarını çözmek, 1 beldemiz ve 25 köye ulaşımı sağlayacak olan yaklaşık 5 km’lik yolun çalışmalarının biran önce bitirilmesi için Valimiz Sayın Ahmet Çınar ile görüştük. Sayın Valimiz yolun bitirilmesi için gerekli talimatlarını verdiler. Yolun daha önce alt yapı çalışmaları tamamlanmıştı. Şimdi DSİ Genel Müdürlüğünün burada menfez ve köprü çalışmaları var. İhalesi yapıldı. DSİ’nin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarına en kısa zamanda başlanacaktır.”

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