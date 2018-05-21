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2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

NİĞDE'de yaşayan Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, ablası 2,5 yaşındaki Semanur ise 55 kiloya ulaştı.

2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de yaşayan Şenol ve Ayşe Sarıdaş çiftinin çocukları 9 aylık Yılmaz Buğra 25, ablası 2,5 yaşındaki Semanur ise 55 kiloya ulaştı.
Teşhisi konulamayan hastalık nedeniyle kilo almaya devam eden çocukları için Şenol (26) ve Ayşe Sarıdaş (24) çifti yardım istedi. Çift, çocuklarının hızlı kilo almasından şüphelenerek, Kayseri ile Ankara'daki hastanelere başvurdu. Buralarda çocuklara yapılan muayenelere rağmen teşhis konulamadı. Baba Şenol Sarıdaş, "Ben işsizim, iş çıkarsa hamallık yapıyorum. Semanur, doğduğunda böyle bir rahatsızlığı yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladı ve şu anda 2,5 yaşında, 55 kilo ağırlığında. Küçük çocuğum Yılmaz Buğra ise henüz 9 aylık olmasına rağmen o da büyük kızım gibi doğumundan 40 gün sonra kilo almaya başladı. Oğlum da şu anda 9 aylık olmasına rağmen 25 kiloda. Ankara'da çocuklardan kan alıp, tahlil için İngiltere'ye gönderildi; ama gelen sonuçta bir teşhis konulamadı. Çocuklarımın iyi olması için yardım istiyorum" dedi.
'NEFES ALIP VERMEKTE ZORLANIYOR'
Anne Ayşe Sarıdaş ise oğlu Yılmaz Buğra'ya anne sütü verdiğini belirterek, buna rağmen hızla kilo almaya devam ettiğini söyledi. Sarıdaş, "Onu anne sütü ile besliyorum; ancak ayda ortalama 3 kilo alıyor. Rahatsızlığı gereği doyma hissi yok. Sürekli acıkıyor. Şu an 25 kiloya ulaştı. Kızım Semanur ise 2,5 yaşında olmasına rağmen şu anda 55 kilo. İki çocuğumda doğumlarında bir şey yoktu. Doğumdan 40 gün sonra hızla kilo almaya başladılar. Kızımın yaşındakiler yürürken, benim kızım aşırı kilosundan dolayı yürüyemiyor ve evde otururken bile kilosundan dolayı daralıyor ve nefes alıp vermekte zorlanıyor. Çocuklarımın diğer çocuklar gibi normal olmasını, koşup, oynamalarını istiyorum" diye konuştu.

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2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo

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