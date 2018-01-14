'25 yıldır ayrı yataklarda yatıyoruz. Eşim harçlık da vermiyor' deyince...

Tarafları dinleyen mahkeme, çeyrek asırlık ailenin dağılmasına müsaade etmedi. Davacı kadının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı. Kocanın, eşine harçlık vermemesinin ekonomik şiddet olduğuna hükmeden yüksek mahkeme, tarafları bir arada yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün olmadığına karar verdi.
DEDİKODUYA SEBEBİYET VERDİ
Yargıtay kararında, "Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.
Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" ifadeleri yer aldı.
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