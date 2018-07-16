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251 hafız Türkiye'yi oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:07 | Son Güncelleme

İZMİT'te hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplandı. 251 şehide ithafen 251 hafız sahnede ay yıldızlı Türkiye haritası ve 'Önce vatan dediler' yazısını oluşturarak, şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

İzmit'te 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe gecesi hayatını kaybeden 251 şehide ithafen 251 hafız, beyaz cübbeleriyle Milli İrade Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak 'Önce vatan dediler' yazısı ve ay yıldızlı Türkiye haritası şeklini oluşturarak şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Yapılan koreografi ve duaların ardından meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde yaptığı konuşma canlı olarak yansıtıldı.

Etkinliğin devamında 'Dombıra' adlı şarkıyı seslendiren Aslanbek Suntanbekov sahneye çıkarak meydanda bekleyen vatandaşlara şarkılar söyledi. Gece vatandaşların meydanda sabah saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutmasıyla devam etti.

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