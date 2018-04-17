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26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

26 Ağustos için erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Ağustos 2018 pazar günü için erken seçimi işaret etti. Bahçeli'nin çağrısı Kurban Bayramı için yapılan tatil planlarını altüst etti. 21-22-23-24 Ağustos Kurban Bayramı tatili ve 24 Ağustos da Cuma gününe denk geliyor. CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, erken seçim için işaret edilen tarihle ilgili 'Seçmenler tatilde olacağı için ertelenebilir ama son karar Erdoğan'ın' dedi.

26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında erken seçim açıklamasında bulundu. Bahçeli konuşmasında, “Türkiye’nin seçim için 3 Kasım 2019’u beklemesi mümkün değildir ” dedi ve tarih olarak da 26 Ağustos 2018 gününü işaret etti.

Erken eçim çağrısı ülke gündemine bir anda bomba gibi düştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim için işaret ettiği 26 Ağustos 2018 Pazar gününü çoğu tatilci Kurban Bayramı tatilinin son günü olarak değerlendiriyordu. Tatilciler 20 Ağustos günü olan arefeden tatile çıkma planı yapıyordu.

KATILIMI ETKİLER Mİ?

26 Ağustos pazar uzun Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk geliyor. Eğer seçim Bahçeli’nin işaret ettiği gibi, milyonlaca çalışanın yazın son uzun tatil fırsatı olarak gördüğü, Kurban Bayramı tatilinin son günü yapılırsa katılımın ne kadar olacağı merak konusu oldu.

'SEÇİM TARİH ERTELENEBİLİR, SON KARAR ERDOĞAN'IN'

CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, CNN Türk canlı yayınında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendirerek, 26 Ağustos tarihindeki tehlikeye dikkat çekti. Gazeteci Demirel şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli'yi tanıyanlar çok iyi bilir. Bahçeli bazı tarihlerde çok ısrarcıdır. Sever o tarihleri. Ve çok ince hesaplar yapar. Ben Bahçeli'yi 97'den beri takip ediyorum. takip ettiğim kadarıyla 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk getirmek için ince bir hesap yapmış.

Tabi ki 26 ağustos, o hafta, Pazar gününün öncesi olan hafta Kurban Bayramı nedeniyle bütün Türkiye'nin tatilde olduğu bir hafta. Belki şöyle bir şey gündeme gelebilir, 26 Ağustos'ta bir haftalık tatili bitirip evlerine dönmemiş olabilirler. Bu nedenle belki bir hafta ya da iki hafta, 2 yada 9 Eylül'e ertelenebilir mi? Bunlar konuşulur.

Ama tabi sonuçta karar merci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonuçta karar oradan çıkacak."

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklamasıSon dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!
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Okuyucu Yorumları 31 yorum
3 kasım 2002 seçime 1.5 yıl varken hodri meydan secim dedi MHP barajda kaldı yıl 2018 seçime 1.5 yıl var bu sefer MHP ile bırlıkte ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak.. IYI gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak Ne Mutlu Türküm Diyene!..
@mah6bsddn4 ancak rüyanızda görürsünüz,o da üstü açık yatarsanız...
@mah6bsddn4 Kardeş yeryüzüne in.
@mah6bsddn4 siz ne içiyorsanız ben de ondan istiyorum diyeceğim ama sizin gibi FETTÖŞ savunucularıyla ayna safta olmak istemem. sandığın dibini boylayacaksınız
Katılımın yüksek olmasından korkup 26 Ağustosu düşünüyorlar, Eylül ayının ilk pazarı yapsınlar ,nedir bu insanların katılımını engelleme düşüncesi,halktan korkan siyasetçi olurmu allah aşkına.
tatilemi gitcen
arkadaşım kafayımı sıyırdınız tatil varsa tek sizlere yok tüm ülkeye var dimi? belkide iktidar yandaşları kesmeyecek tatilini işinize gelecek sana ne be dingil herşeye bir bahaneniz var kaldırın kıçınızıda gidin kullanın oyunuzu tatili kesmeye niyetiniz yok masallar masallar tıpış tıpış gideceksiniz demedimi keMal onu bile dinlemediniz şimdi burada at tut yürü git kullan işte oyunu
@alpata2 Pardon koyunların tatil yapmadığını atladım,ya onlarda yaylaya götürülür,yayla dönüşü uzarsa yine sorun olabilir.
Bu adam da milliyetçilerin şansızlığı. partinin başında böyle bir adamın olması milliyetçiler için olumsuz neticeler getiriyor.
Bakti hepten gidicez ne tirpanlarsak kar dedi.Birde bu yaz sevdasi nedir hava iyi millet kendini mutlu hissetsin falanmi yoksa :))
bütün hesaplarınız zaten sol oyları bölmek son yapılan secim ve oy lamaların bir coğu ya yaz sezonu na denk getirildi yada uzun tatil dönemlerine.ve bir şekilde sol oylar ve muhalefet oy ları bölünüp azaltılmaya calışıldı.
Seçim tarhine bak millet kurban bayramı tatili diye seyahete gidşcek bunlarda kendi takımlarını makarna ile sandığa götürecek sonra gacırt iyimiş ya şark kurnazları...
ne kafanızı yoruyorsunuz 2018 kasım olur REİS hep başkan
İYİ olur yapılsın tabi... :) Biz hazırız. Bu kez osmanlı değil Türk oğlu Türklerin tokadı geliyor....
Seçim komedisi..Hani seçimler zamanında yapılacaktı..seçimler zamanında yapılacak diye zart zart atıp duruyordunuz..ne değişti?İktidarda kalmaya mı çalışıyorsunuz ,iktidarı bir an önce bırakıp gitmeye mi çalışıyorsunuz..Sizin seçimi kaybettiğiniz an kaçıp gitmeniz lazım..ülkeyi terketmeniz lazım..Suçlusunuz,suç ortağısınız..
HAHAHAHA .ADAMLAR YÜZDE 25 E DÜŞÜNCE NE HALT EDECEĞİNİ ŞAŞIRDI AKEPE .
akp li olmayan seçmeni tatilde nasıl yakalarızda oy kullanmasınlar şeytanlığı yapıorlar. sıkıyorsa 30 ağustosda yapalım....en doğru tarih 2 eylül pazar.....
ne desek sana ya .. kış günü cebe mi girdi.. yap ekim de kasım da .. sen tatil yapmıyon diye insanları niye keyfini bozuyon
korkudan bunlar korkudan
Bahçeli kendinden hiç emin olmadığı için muhalif olarak düşündüğü tatilci kesimin sandığa gitmesini engellemeye çalışıyor. Biri bu adama siyasi etik dersi vermeli.
2019 u beklemek neden mümkün degil ? diyelim aynı parti geldi 2023 ü nasıl bekleyecegiz o zaman amaç farklı parti getirmek
desene erken gidecen bahçeli
POLİTİKA MİLLETİN AYNASIDIR..! BİZ MİLLET OLARAK KENDİMİZİ DÜZELTMEDİĞİMİZ SÜRECE BU ÜLKEDE YANAR DÖNER POLİTİKACILAR EKSİK OLMAZ VE HER DÖNEM DAHA KÖTÜLERİ GELİR… BİR PARTİ VEYA LİDERİNİ FUTBOL TAKIMI TUTAR GİBİ HATALARIYLA BİRLİKTE İNATLA SAVUNMAYA DEVAM EDERSEK… İZLENEN YANLIŞ POLİTİKALARI GÖREMEDİĞİMİZ GİBİ KÖRÜLER, YOLLAR, HAVA LİMANLARI VS.. KILIF YAPILARAK MİLLETİMİZ 25 YIL BOYUNCA HEMDE DOLAR ÜZERİNDEN NASIL SOYULDUĞUNU ASLA GÖREMEYİZ.. SONRADA; EVET, ÇALIYORLAR AMA ADAMLAR ÇALIŞIYOR DİYE SAÇMALAMAYA BAŞLARIZ… OY KULLANMAK İÇİN BİR PARTİ VEYA LİDERİNİ İNATLA TUTMAYA GEREK YOK
26 Ağustos'ta milletin büyük bir kısmı tatilde olur.Taile gidemeyen de ekonomik sebeplerden dolayı gidemez.Bu gidemeyen kesim de yine aynı yere oy kullanır.Sonuç,sıfıra sıfır eşittir sıfır!.
bahceli kendince fikir uretmis kendide buna inanmis ama gercek su ki sn erdogandan habersiz nefes bile alip veremez onun icin pekte durup dusunulecek bir konu degil
@volkan_sahinci_1983 --iyide adam zaten akp nin basın sözcüsü lk, şuanda onun dediği tarih akp nni dediği şeydir
Bilir misiniz, 26 Ağustos günü Büyük Taarruz günüdür. 25 Ağustos'u 26'ya bağlayan gece askerimiz 13 kilometrelik yolu Çakırözü Köyü'nden Kocatepe istikametine yürümüştür ve sabah da taarruza geçmiştir. Her sene burada Zafer Yolu yürüyüşü yapılmaktadır, binlerce kişi katılmaktadır. Bari o etkinliğe saygınız olsun ve en azından o tarihe seçim koymayın! Yeter artık bütün manevi duygularımızı sayenizde birer birer yitiriyoruz!
Tatili düşünen bencildir. 5 senede bir söz hakkını ve geleceğini bir günlük eğlencesine değişen kişi gerçek koyundur, gerçek cahildir. Yönetimden şikayetlenme,yakınma hakkı yoktur. Zeki ve bilinçli vatandaş mutlaka söz hakkını kullanır.
Istedikleri tarihte yapsinlar, eger ki secim zamani.bir tek tanidigim akrabam arkadasim oyunu kullanmak yerine tatile cikarsa yuzune tukururum, bu oyunlar tutmaz artik yedek baston bahceli
ulen bahçeli bi ota yaramıyon bari ortalığı karıştırma.
ne yaparsanız yapın...ister erken ister geç...deniz bitti kara gözüktü...bunlar son çırpınışlarr
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