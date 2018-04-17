26 Ağustos'ta erken seçim mi yapılacak? Tatil planları karıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında erken seçim açıklamasında bulundu. Bahçeli konuşmasında, “Türkiye’nin seçim için 3 Kasım 2019’u beklemesi mümkün değildir ” dedi ve tarih olarak da 26 Ağustos 2018 gününü işaret etti.

Erken eçim çağrısı ülke gündemine bir anda bomba gibi düştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim için işaret ettiği 26 Ağustos 2018 Pazar gününü çoğu tatilci Kurban Bayramı tatilinin son günü olarak değerlendiriyordu. Tatilciler 20 Ağustos günü olan arefeden tatile çıkma planı yapıyordu.

KATILIMI ETKİLER Mİ?



26 Ağustos pazar uzun Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk geliyor. Eğer seçim Bahçeli’nin işaret ettiği gibi, milyonlaca çalışanın yazın son uzun tatil fırsatı olarak gördüğü, Kurban Bayramı tatilinin son günü yapılırsa katılımın ne kadar olacağı merak konusu oldu.

'SEÇİM TARİH ERTELENEBİLİR, SON KARAR ERDOĞAN'IN'



CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, CNN Türk canlı yayınında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendirerek, 26 Ağustos tarihindeki tehlikeye dikkat çekti. Gazeteci Demirel şöyle konuştu: