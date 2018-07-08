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26. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı

  1. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Yanatma kazandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde, 260 pehlivan ve başpehlivan katıldı.

Güreşlerde, Mehmet Yeşil Yeşil ile Ali Yanatma arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Ali Yanatma kazandı.

Güreş ağalığını 80 bin liraya iş adamı Turgut Avcı aldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, güreş alanında vatandaşları ve pehlivanları selamlayarak katılımın yoğun olmasından mutlu olduğunu bildirdi.

Kavaklıdere'de 26. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinde, er meydanında vatandaşları görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Civelek, "Ata sporu yağlı güreşlerin tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli yeri var. Bu sporu yaşatmak hepimizin görevi. Bu sporu yaşatmak, geliştirmek, yaygınlaştırmak, yeni nesillere sevdirmek ve bu alanda yeni sporcular kazanmak için gerçekleştirilen bu güreş etkinliklerini fevkalade önemsiyorum." dedi.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanları ile derece almış güreşçilerini Kavaklıdere'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Güreşlere 260 sporcunun katıldığını vurgulayan Demir, amaçlarının ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kavaklıdere Menteşe Muğla yağlı güreş

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