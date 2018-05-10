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26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Trabzon'da gerçekleştirilen kongreye 94 üniversiteden akademisyenler katıldı

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Trabzon'da gerçekleştirilen "26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi"ne 94 üniversiteden akademisyenler katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından organize edilen kongre, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreniyle başladı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tülay İlhan Nas, açılış programında yaptığı konuşmada, kongreye 127 üniversiteden 203 bildiri gönderildiğini söyledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda 94 üniversiteden 125 bildirinin kabul edildiğini belirten Nas, kongrede insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, işletmecilik tarihi, stratejik yönetim ve örgüt kavramı ana başlıklarında oturumlar gerçekleştirileceğine işaret etti.

Nas, konuşmasının ardından kongrenin düzenlenmesine destek veren kişi ve kurumların temsilcilerine plaket verdi.

Kongre, 12 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

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Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tülay İlhan Nas Trabzon Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

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