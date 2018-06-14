26 yıllık belediyeciden 'imar düzenlemesi' eleştirisi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi'nde 1992 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Zeki Fidandal, hükümetin belediyelerin kaynaklarına göz diktiğini öne sürdü. Fidandal, imar barışı adı altında yapılan düzenlemenin belediyeleri en az 50 milyar lira gelir kaybına uğrattığını öne sürerek, bunun aslında af olmadığını savundu.

Belediyecilikle ilgili 26 yıllık meslek deneyimi ve bilgi birikimini 'Mutlu Belediye Mutlu Kent' isimli kitabında toplayan Mehmet Zeki Fidandal, imar barışı adı altında yapılan düzenlemeyle belediyelerin tahsil etmesi gereken 50 milyar liranın Hazine'ye kaydığını iddia etti. Fidandal, "Af başka bir şeydir, imar düzenlemesi başka bir şeydir. Nitekim hükümetin imar barışı diye kamuoyuna yansıttığı düzenlemenin, af olmadığını 06.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yapı kayıt belgesi verilmesi yönetmeliğinde görebiliriz. Yani hükümet, kaçak yapılarla ilgili af çıkarmamıştır. 3194 sayılı İmar Yasası'nın geçici 16'ncı maddesine dayanarak düzenleme yapmıştır. Yapılan bu düzenleme sonucunda, belediyeler büyük bir gelir kaybına uğramıştır. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elini çabuk tutmuş ve yaklaşık 50 milyar TL tutarında bir miktarı Hazine'ye kazandırmıştır. Aslında bu para belediyelerindir" diye konuştu.

'BAKANLIK ELİNİ ÇABUK TUTTU'

Fidandal, İmar Yasası'na göre düzenleme yetkisinin sırasıyla belediyelere, varsa il özel idarelerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve özel durumlarda TOKİ'ye verildiğini belirterek, "Yasa incelendiğinde belediye meclisleri imar düzenlemelerinde yetkili mercilerdir. Yani belediyeler önceden bu düzenlemeyi kendileri yapabilseydi, yukarıda yaklaşık olarak verdiğimiz tutar belediyelerin kasasına girecekti. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elini çabuk tutmuş, yasadaki yetkisini kullanarak imar düzenlemesini bakanlık olarak yapmıştır. Yani bakanlığın tahsil edeceği para belediyelerindir" dedi. Fidandal, tahsil edilecek gelirin en az yarısının ilgili belediyeye aktarılması gerektiğini kaydetti.

Alınan yıkım kararlarını uygulamadıkları için birçok belediye başkanı ve bürokratın görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını, birçoğunun yargı karşısına çıkıp bazılarının da ceza aldıklarını belirten Mehmet Zeki Fidandal, düzenleme ile kaçak yapıların kurtulduğunu ama başkan ve bürokratların kurtulmadığını söyledi. Fidandal, şunları kaydetti:

"Kaçak tabir edilen yapılar; belediye sınırları içindedir ve bu binalarla ilgili tüm sorumluluk belediyelerindir. Belediyeler söz konusu yapılarla ilgili zabıt tutmuş ve maliklerine para cezaları kesmiştir. Yayımlanan yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasında bu tür cezalar kaldırılmış olmasına rağmen tüm sıkıntıları başta belediye başkanları olmak üzere ilgili personeller çekmiştir ve hâlâ çekmektedirler. Belediye başkanları ve ilgili personel aldıkları yıkım kararları nedeniyle şiddete varan müdahalelerle karşılaşmış ve mahkemelerde suçlu muamelesi görmüşlerdir. Yine almak zorunda oldukları yıkım kararlarını uygulayamadıkları nedeniyle bakanlık müfettişlerince görevi kötüye kullanma suçlamalarına maruz kalmışlar ve yargı önüne çıkmışlardır. Yıkım kararını uygulamayan belediye başkanlarının ceza aldıkları da ortada. Hem vatandaşlar hem de ilgili belediye başkanları hakkında açılmış binlerce dava vardır. Ve davalar devam etmektedir. Yapılan düzenlemeyle kaçak yapılar kurtulmuş ama vatandaş ve belediye başkanları kurtulmamıştır. Hükümetin acilen bir kararname ile yargılanan belediye başkanlarının, belediye personellerinin ve vatandaşların dava dosyalarının düşmesi konularında düzenleme yapması gerekiyor."

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