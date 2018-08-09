Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu'daki şiddetli yağışın ardından yaşanan sel ve heyelana ilişkin, "264 iş yeri kullanılamaz halde, 60'a yakın evde tahribat var. Yine 66 motorlu taşıtta hasar var." dedi.

Bakan Turhan, Trabzon Valiliği'ni ziyaretinde bir açıklama yaptı. Derelerin etrafındaki her türlü oluşumun disipline edilmesi gerektiğini belirten Turhan, "Sadece bina yapılaşması değil. Birincisi dere yatağına tecavüz etmeyeceksiniz. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Derelerin kum ve taş getirdiğini, sürekli yatak değiştirdiğini anlatan Turhan, bunların zamanında korunmaması durumunda getirdiği rusubatın derenin yönünde değişiklik yarattığına işaret etti.

Derenin büyüklüğüne göre taşkın koruma amaçlı setler yapılması gerektiğine değinen Turhan, "Çevresindeki dokuyu, ağaçlandırma sistemini bilinçli yapmak lazım. Saçak köklü ağaçlardan ziyade derin köklü ağaçlarla derenin etrafını sette varsa setin arkasını takip etmek lazım. Her şeyden önemlisi de tabii yapılaşma, planlama." diye konuştu.