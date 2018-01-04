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27 ilde operasyon... 58'i muvazzaf asker 70 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 08:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Konya merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 58'inin muvazzaf asker, 12'sinin ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Konya merkezli 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

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Konya operasyon FETÖ PDY KHK

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Tutukla tutukla bitmiyor şerefsizler.. Biz nasıl vatanımıza ihanet edecek seviyeye geldik bizler nasıl tanklarla tüfeklerle millete ateş edecek kadar cinnet geçirdik fetullahın gotunu bikeyim nasılda o adama taparlar
TOPLA TOPLA BİTER İNŞALLAH BİGÜN YAVAŞ YAVAŞ AHMET ZEKİ ÜÇOK SAYIN HOCAM HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAVCISI TV DE DİNLEDİM SON 10 YILDA HAVA KARA DENİZ JANDARMAYA SORULARI ÇALIP VEREREK ASKER OLAN SAYISI 50000 BİN DİYE SÖLEDİ DAHADA ÖNCESİ VAR TUĞ GENARAL RÜTBESİ TAŞIYANLARA KADAR HEPSİ HAKETMEDEN GİYMİŞTİR O ÜNİFORMAYI DEVLETTEN HAKSIZ YERE MAAŞ ALMIŞTIR VATANDAŞA KURŞUN SIKMIŞLARDIR BU FETÖ UŞAKLARINDAN ALDIKLARI HARAM PARALARI FAİZİLE ALDINMI Bİ DE YEDİ CEDDİNİ DEVLET DAİRESİNE SOKMADIMI BAK BİDA NE FETO KALIR NE BAŞKA FETÖLER ÇIKAR KARDEŞİM BUNLARIN DİNİ İMANI PARA FAİZİYLE AL KES CAZAYI
türkiyemizde fetonun bitmesi için yannızca devletten yakalar tutuklar dersek diye beklersek nah biter bu feto ve fetoşları. bizler ilk önce yanımızda komşularımız vs. bildiğimiz asıl feto vs.fetoşlarını bilipte ihbar etmezsek devletimize bu feto vs. fetoşların nasıl biteceğini umarız. birde benim anlamadığım bişey daha var yannızca fetonun teröristlerine bağ kurduk buda aptalca bir duruş olmalı. asıl fetonun üst kademesindeki alçakları yakalamamız gerekir kim bunlar belli ama onlara dokunulmuyor. başta hain abd ab yahudi ingiltere rusya suudi.bunların lobi faaliyetlerine ne oldu asıl başlar.?
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