27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Yusuf Demir gölette 130 santim uzunluğunda, 27 kiloluk sazan yakaladı. Demir, yakaladığı balığı tekrar suya bıraktı.
Yusuf Demir ve arkadaşları, Arifiye'deki Mollaköy Göleti'ne balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Demir'in oltasına balık takıldı. Oltasını güçlükle çeken Yusuf Demir ve arkadaşları, balığı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Demir, balığın 130 santim uzunluğunda ve 27 kilo ağırlığında sazan olduğunu belirledi. Yusuf Demir, sazanı daha sonra suya bıraktı.
Balık popülasyonunun artması için tüm balıkçıları kendisi gibi davranmaya davet eden Yusuf Demir, "Sportif balıkçığın yaygınlaşması ve balık popülasyonunun çoğalması için bütün balıkçı kardeşlerimden örnek olacak davranışlar bekliyorum. Sakarya'mızda böyle güzel balıkların, doğanın kalbinde bulunması beni gururlandırdı. Balıkçı kardeşlerimin derneklere üye olup, balıkçı camiasıyla birlikte olmasını tavsiye ediyorum" dedi.
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