HABER

27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Yusuf Demir gölette 130 santim uzunluğunda, 27 kiloluk sazan yakaladı.

27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, Yusuf Demir gölette 130 santim uzunluğunda, 27 kiloluk sazan yakaladı. Demir, yakaladığı balığı tekrar suya bıraktı.
Yusuf Demir ve arkadaşları, Arifiye'deki Mollaköy Göleti'ne balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Demir'in oltasına balık takıldı. Oltasını güçlükle çeken Yusuf Demir ve arkadaşları, balığı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Demir, balığın 130 santim uzunluğunda ve 27 kilo ağırlığında sazan olduğunu belirledi. Yusuf Demir, sazanı daha sonra suya bıraktı.
Balık popülasyonunun artması için tüm balıkçıları kendisi gibi davranmaya davet eden Yusuf Demir, "Sportif balıkçığın yaygınlaşması ve balık popülasyonunun çoğalması için bütün balıkçı kardeşlerimden örnek olacak davranışlar bekliyorum. Sakarya'mızda böyle güzel balıkların, doğanın kalbinde bulunması beni gururlandırdı. Balıkçı kardeşlerimin derneklere üye olup, balıkçı camiasıyla birlikte olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı27 kiloluk sazan tuttu, gölete bıraktı

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Yamaç paraşütü eğitiminde ilk uçuş heyecanıYamaç paraşütü eğitiminde ilk uçuş heyecanı
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

Engelli genç kızı istismar eden 9 kişi hakkında flaş karar

Engelli genç kızı istismar eden 9 kişi hakkında flaş karar

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.