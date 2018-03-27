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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Çınar, tiyatronun insanı insana insanca anlatan sahne sanatı olduğu vurgusu yaparak, “Orta oyunundan bu yana ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olan tiyatro sanatı toplumumuzun gelişmesinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Çınar, tiyatronun insanı insana insanca anlatan sahne sanatı olduğu vurgusu yaparak, “Orta oyunundan bu yana ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olan tiyatro sanatı toplumumuzun gelişmesinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu anlamda hayatımıza değer katan, sanatlarıyla bize ayna tutarak ufkumuzu açan oyun yazarından, oyuncusuna, dekorcusundan ışıkçısına, bütün tiyatro emekçilerinin ve tiyatronun olmazsa olmazı seyircilerimizin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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