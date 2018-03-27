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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 21:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçılarının, çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter

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