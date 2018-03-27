Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçılarının, çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.
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