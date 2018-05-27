27 Mayıs darbesinin 58. yılı

"Devam eden süreçte meşru iktidarları gayrimeşru müdahalelerle durduran askeri darbeler ve muhtıralar, oluşturdukları baskı rejimleriyle demokrasiyi ve özgürlükleri defalarca kere kesintiye uğratmıştır. İdeolojik körlükleri insan olmalarının önüne geçen ve bütün insanlığı bu karanlık dünyanın içerisinde yaşamaya zorlayan askeri vesayet odakları, tek taraflı adalet anlayışlarıyla Anadolu topraklarına zulüm tohumlarını serperek toplumu ayrıştırmaya çalışmıştır."

Milletin iradesiyle iktidar olan Demokrat Parti'yi silah zoruyla alıkoyan darbeci zihniyetin 50 yıl boyunca devam edecek keyfi uygulamaların önünü açtığını belirten Kavakcı, şöyle devam etti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kavakcı, temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak insanları inançları, değerleri, etnik kimlikleri, kültürleri ve siyasi görüşleriyle sınıflandıran darbeci zihniyetin milyonlarca kişinin yaşama hakkını ellerinden aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır. Bu lekelerin neden olduğu yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir.

Bu zavallı darbeci zihniyet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin liderliğinde, aziz milletimizin de liderinin arkasındaki dimdik duruşlarıyla sonsuza kadar bu topraklardan silinmiştir. Ancak demokrasi ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes olmak üzere bütün demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden özgürlük ve demokrasi düşmanlarını asla unutmadık, unutturmayacağız."

