HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

27 Mayıs darbesinin 58. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı: - "Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kavakcı, yazılı açıklamasında, 27 Mayıs 1960'daki cuntacıların askeri müdahalesini demokrasi üzerine düşürülen kara bir leke olarak nitelendirdi.

Milletin iradesiyle iktidar olan Demokrat Parti'yi silah zoruyla alıkoyan darbeci zihniyetin 50 yıl boyunca devam edecek keyfi uygulamaların önünü açtığını belirten Kavakcı, şöyle devam etti:

"Devam eden süreçte meşru iktidarları gayrimeşru müdahalelerle durduran askeri darbeler ve muhtıralar, oluşturdukları baskı rejimleriyle demokrasiyi ve özgürlükleri defalarca kere kesintiye uğratmıştır.
İdeolojik körlükleri insan olmalarının önüne geçen ve bütün insanlığı bu karanlık dünyanın içerisinde yaşamaya zorlayan askeri vesayet odakları, tek taraflı adalet anlayışlarıyla Anadolu topraklarına zulüm tohumlarını serperek toplumu ayrıştırmaya çalışmıştır."

Kavakcı, temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak insanları inançları, değerleri, etnik kimlikleri, kültürleri ve siyasi görüşleriyle sınıflandıran darbeci zihniyetin milyonlarca kişinin yaşama hakkını ellerinden aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır. Bu lekelerin neden olduğu yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir.
Bu zavallı darbeci zihniyet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin liderliğinde, aziz milletimizin de liderinin arkasındaki dimdik duruşlarıyla sonsuza kadar bu topraklardan silinmiştir. Ancak demokrasi ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes olmak üzere bütün demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden özgürlük ve demokrasi düşmanlarını asla unutmadık, unutturmayacağız."

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (3)Kocaeli'de sağanak su baskınlarına neden oldu (3)
Datça oyuncak şenliği ile renklendiDatça oyuncak şenliği ile renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27 mayıs 1960 darbesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan askeri müdahale

En Çok Okunan Haberler

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

Sinan Oğan 24 Haziran seçimlerine günler kala Twitter'dan paylaştı: Kandil'e operasyon geliyor

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Ayvalık'ta son dakika gelişmesi! Balıkçı teknesi battı, arama kurtarma çalışmaları başladı

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Sayısal Loto sonuçları 26 Mayıs: 5. kez devretti!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Korkunç iddia: Türkiye Polonya'dan 3 bin hasta sığır eti ithal etmiş!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

Nasır Melek kimdir? Nasır Melek'ten acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.