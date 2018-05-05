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27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Karadeniz: - "Bu ülkede huzur ve birlik içerisinde yaşayıp ileriye doğru gideceksek Şeyh Şaban-ı Veli ve onun gibi topluma yararlı fikirler üreten insanlara sahip çıkıp düşüncelerini bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor"

Kastamonu'da, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında organize edilen "27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri başladı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, etkinliklerin başlaması dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı hak ettiğini dile getirdi.

Kültür Başkenti emanetini almak için geçen yıl Kazakistan'a gittiklerini hatırlatan Karadeniz, "Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri bizden bir önceki kültür başkenti olan Kazakistan'ın Türkistan kentinde. Biz, kültür başkenti emanetini oradan alarak bir yıllığına ilimize getirdik. Bu emaneti, Hoca Ahmet Yesevi'nin kabrinin bulunduğu kentten Şeyh Şaban-ı Veli'nin irşat faaliyetini yürüttüğü ile getirdik. Şeyh Şaban-ı Veli'nin öğretilerini incelediğimizde onun köklerinin de Hoca Ahmet Yesevi ve onun takipçilerinden geldiğini görüyoruz." dedi.

Karadeniz, manevi önderlerin önemine değinerek, "Bu ülkede huzur ve birlik içerisinde yaşayıp ileriye doğru gideceksek Şeyh Şaban-ı Veli ve onun gibi topluma yararlı fikirler üreten insanlara sahip çıkıp düşüncelerini bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da kentin manevi iklimiyle ziyaretçilerine huzur verdiğini söyledi.

Alimlerin toplumu yönlendirdiğini dile getiren Babaş, "Milletleri, toplumları güçlü ve dinamik kılan en büyük etken o toplumda yetişen ilim ve irfan sahibi alimlerdir. Şeyh Şaban-ı Veli de toplumumuza yön vermiş, manevi temellerinin oluşmasında rol almış ve bugün hala bu rolü yerine getiren özel kişidir. Bu sebeple onu tanımak, tanıtmak, gelecek nesillere öğretmek görevlerimiz arasındadır." diye konuştu.

Babaş, belediye olarak Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yapısını ortaya çıkartarak şehri ziyaret eden turist sayısını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara Şeyh Şaban-ı Veli tanıtım filmi izletilen programda, Fatih Çıtlak yönetimindeki Tasavvuf ve Kıyam-ı Devran Zikri sonrasında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da konser verdi.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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