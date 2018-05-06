Kastamonu'da organize edilen "27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri sona erdi.
Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'ndaki kapanış programında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, etkinlikleri güzel bir şekilde tamamladıklarını belirtti.
Karadeniz, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ve düzenlenen programlar sayesinde tanınırlığının arttığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Evliyalar şehri Kastamonu'nun en önemli değeri ve o evliyaların simgesi haline gelmiş Şeyh Şaban-ı Veli ve felsefesini hem tanımak, tanıtmak ve bunu turizm adına Kastamonu'ya bir getiri haline dönüştürmenin hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Artık Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası, tıpkı Konya'daki Şeb-i Arus törenleri gibi aranır ve turist çeken etkinlikler haline dönüşecektir diye düşünüyorum."
Kastamonu'nun iyi ve doğru yolda yürüdüğüne işaret eden Karadeniz, "Özellikle son 10-15 yıldır yapılan yatırımların, bu konuda gösterilen girişimlerin yine son birkaç yıl içerisinde daha da hızlandırılarak devam ettirilmesinin ve bu yıl da Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının meyvesini toplamaya başladığını düşünüyorum. Bu gidişat bundan sonraki yıllarda da artarak devam edecektir." dedi.
AK Parti Kastamonu Milletvekil Metin Çelik ise Kastamonu'ya son yıllarda büyük kamu yatırımlarının yapıldığını kaydetti.
Kamu yatırımları ve şehircilik alanındaki gelişmelerle Kastamonu'nun farkını ortaya koyduğuna dikkati çeken Çelik, "Kastamonu artık ulaşılamayan bir şehir değil. Hava yolu, kara yolu ulaşımı, her şey bizlerin hizmetine sunuldu. Belediyecilik hizmetlerimiz son yıllarda gelişmeye devam ediyor. Doğal güzelliklerimiz, manevi değerlerimiz, kış turizmi, yaz turizmi, doğa turizmi ne ararsak var. Türkiye'nin en temiz şehrinde yaşıyoruz." diye konuştu.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş da anma haftası etkinlikleri kapsamında birçok program düzenlediklerini belirterek, programların dolu dolu geçtiğini söyledi.
Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu evliyalarının bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı programına alınmasının Kastamonu için çok önemli bir faaliyet olduğuna işaret eden Babaş, bundan sonraki yıllarda da Kültür ve Turizm Bakanlığının program çizelgesinde Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu evliyalarını görmenin mümkün olacağını ifade etti.
Babaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını almak kadar taşımak ve düzgün şekilde teslim etmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de biz ikinciyiz. İlk olarak Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. 6 yıl sonra Kastamonu seçildi. 81 il arasından Kastamonu'nun seçilmesinden gurur duyduk." dedi.
Programın devamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu tarafından mehter gösterisi sunuldu.
Kur'an-ı Kerim, ezan, ilahi okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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