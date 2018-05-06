Kastamonu'da organize edilen "27. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri sona erdi.

Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'ndaki kapanış programında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, etkinlikleri güzel bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Karadeniz, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ve düzenlenen programlar sayesinde tanınırlığının arttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Evliyalar şehri Kastamonu'nun en önemli değeri ve o evliyaların simgesi haline gelmiş Şeyh Şaban-ı Veli ve felsefesini hem tanımak, tanıtmak ve bunu turizm adına Kastamonu'ya bir getiri haline dönüştürmenin hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Artık Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası, tıpkı Konya'daki Şeb-i Arus törenleri gibi aranır ve turist çeken etkinlikler haline dönüşecektir diye düşünüyorum."

Kastamonu'nun iyi ve doğru yolda yürüdüğüne işaret eden Karadeniz, "Özellikle son 10-15 yıldır yapılan yatırımların, bu konuda gösterilen girişimlerin yine son birkaç yıl içerisinde daha da hızlandırılarak devam ettirilmesinin ve bu yıl da Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının meyvesini toplamaya başladığını düşünüyorum. Bu gidişat bundan sonraki yıllarda da artarak devam edecektir." dedi.