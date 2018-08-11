27 yıldır bacağında demir ve platinle yaşıyor

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'in Hizan ilçesinde 1991 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan emekli güvenlik korucusu Kamil Dugan, tedavi sırasında bacağına yerleştirilen demir ve platinle 27 yıldır yaşamını sürdürüyor.

Yaklaşık 27 yıl önce Hizan merkezden Sağınlı köyüne giderken PKK'lı teröristlerin Nazar Köprüsü yakınlarında araçtan indirerek bir uzman çavuş ve 7 güvenlik korucusunu şehit ettiği terör saldırısında ağır yaralanan 75 yaşındaki Dugan, yaşadıklarını unutamıyor.

Dugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücuduna isabet eden mermiler sonucu yaklaşık 4,5 saat yerde kaldığını, elleri bağlı olduğu için hareket edemediğini, daha sonra güvenlik güçlerinin bölgeye gelmesiyle hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Tatvan Asker Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından önce Diyarbakır'a, ardından da Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildiğini belirten Dugan, şöyle devam etti:

"GATA'ya giderken ambulansın kaza yapması sonucu bir gece Kayseri Asker Hastanesinde kaldım. Ertesi gün GATA'ya gittim ve beni tedavi altına aldılar. Bacağım kötü durumdaydı. Buradaki tedavilerin ardından taburcu oldum. 32 kurşun yedim. Bacağımda, karnımda ve omuzumun her tarafında kurşun vardı. Sağ ayağım sakat kaldı. Diz kapağımda platin, bacağımda ise demir var. Bunun için hala hastaneye gidiyorum.Devlet bana gazilik unvanı verdi. Allah devletimizden razı olsun."