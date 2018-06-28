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28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 57 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş bulunuyor.

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 57 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında 28 ilde 21'i jandarma, 30'u hava, 6'sı kara kuvvetleri personeli, 1 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen, 32 astsubay ve 11 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

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FETÖ Batman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kahrolsun fetö, kahrolsun vatan haini fetöcüler !!!
bu kadar asker darbe yapsaydı olurdu zaten. feto kötü polis bunlar iyi polisi oynuyor. ordu dağıtılıor. feto bahane
ne fetö su galba ülkeyi suriyeli ve afkanlı subaylara teslim edecez böyle giderse
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