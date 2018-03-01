İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medaim Yanık, 28 Şubat'ın bir topluluğu canavarlaştırdığını belirterek, "28 Şubat bir insan topluluğunun dönüşümüdür. Süreç, militan bir grubun aktif eylemleri neticesinde, sıradan birçok insanın karakterini dönüştürdü. Bu anlamda 28 Şubat şahsiyet bozucu bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Merkezi tarafından üniversitenin konferans salonunda "28 Şubat 1997: Postmodern Darbesi Tanıklıklar" paneli düzenlendi.

İHÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Aras'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Yanık, 28 Şubat'ın bir insan topluluğunun dönüşümü olduğunu vurguladı.

Sürecin, militan bir grubun aktif eylemleri neticesinde, sıradan birçok insanın karakterini dönüştürdüğünü belirten Yanık, "Bu anlamda 28 Şubat şahsiyet bozucu bir süreçtir. 28 Şubat bir topluluğu canavarlaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.