28 Şubat davası

BÇG'nın faaliyetlerinin tamamına hakim olma şansının bulunmadığını dile getiren Yazıcı, "Bu toplantılarda hiçbir icracı karar alındığına tanık olmadım. Bana da bu yönde bir görev verilmedi. Kimseye emir vermedim, kimseden emir almadım. Emrimde silahlı birlik yok. Dolayısıyla darbeyle ilişkilendirilmem sadece hukukla değil, akılla da açıklanamaz. Görev yaptığım MGK Genel Sekreterliği sivil ve askerlerden oluşan ve başbakana bağlı bir kurumdur. Kriz masası toplantılarına katılmam da semboliktir." diye konuştu.

Sanıklardan eski albay İbrahim Selman Yazıcı, 28 Şubat döneminde MGK Genel Sekreterliği Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığında görev yaptığını, Batı Çalışma Grubu (BÇG) kapsamında oluşturulan kriz masası toplantılarına MGK'yı temsilen dinleyici ve gözlemci olarak katıldığını söyledi.

- "BÇG faaliyetlerine katılmadım"

Sanıklardan emekli albay Alican Türk, savunmasına başlarken, "Sincan'dan Tarihe Notlar" adlı kitaplarını mahkeme heyetine vererek, "Bu kitapları savunma olarak sizlere sunuyorum. Daha önce size yollamıştım. Sanırım elinize geçmedi. Yoksa böyle bir mütalaa hazırlanmazdı." ifadesini kullandı.

28 Şubat döneminde Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesinde görevli olduğunu belirten Türk, BÇG'de psikolojik harekattan sorumlu olduğu iddiasını kabul etmedi. BÇG'nin faaliyet yürüttüğü alana giriş yetkisi bulunanlara ilişkin liste ile BÇG çalışanlarının telefon numaralarının bulunduğu rehberde adının olduğu iddiasını reddeden Türk, bu listelerin bulunduğu deliller arasındaki 5 numaralı CD'nin sonradan üretildiğini savundu.

Türk, "Ben Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesinde eğitim öğretimden sorumlu yüzbaşıydım. BÇG faaliyetlerine katılmadım. Ne yazılı ne de şifahen bana emir verildi." dedi.

"İddianamede, Genelkurmay Psikolojik Harekat Başkanlığına atfedilen suçlamaların gerçekle ilgisi olmadığını" savunan Türk, davanın, "kumpas davalarının son halkası olduğunu, kendilerinin de bu davaya monte edildiğini" iddia etti.